O financiamento foi fornecido no âmbito do “Programa complexo de desenvolvimento de desenvolvimento rural na região de Ivanovo” para criar documentação do projeto sobre os principais reparos e a construção de infraestrutura social e de engenharia no distrito sul. A decisão sobre esse assunto foi assinada pelo governador Stanislav Voskresensky.

Este ano, usando um subsídio orçamentário regional, a documentação de design será criada para a revisão das instalações de processamento de cultura e processamento distrital, bem como para a construção de uma rede de esgoto em Yuzha.

A cada ano, 9 milhões de rublos são fornecidos para esses propósitos no orçamento regional. Os fundos salvos obtidos como resultado de procedimentos competitivos realizados pelas autoridades locais são usados ​​para apoiar várias áreas do setor agrícola.

A preparação da documentação do projeto para instalações de infraestrutura social e engenharia nos estabelecimentos rurais é necessária para a implementação adicional desses projetos com o apoio do Ministério da Agricultura da Rússia e em outras áreas. Em 2024, com a ajuda de um subsídio regional no distrito de Gavrilovo-Posad, a documentação de design foi desenvolvida para a revisão da escola de música e o Museu de História Local, bem como para a construção de um colecionador de pressão em Gavrilov Posad. Esses objetos faziam parte do projeto “Desenvolvimento complexo da aglomeração rural” Gavrilovo-Posadskaya “, que organizou com sucesso uma competição no Ministério da Agricultura na Rússia e receberá financiamento do orçamento federal em 2025-2027.

Deve-se notar também que, em 2025, dentro da estrutura do programa estadual da região de Ivanovo, o reparo de quatro estradas nos distritos de Gavrivo-Posadsky, Zavolzhsky e Rodnikovsky foi planejado. Em Gavrilov Posad e Springs, dois projetos no desenvolvimento integrado de áreas rurais serão implementados. Nas fontes, duas escolas secundárias e o estádio “Trud” serão revisadas. Em Gavrilov Posad, uma escola de música para crianças e um museu na história local serão atualizados, um coletor de pressão será construído e a construção de instalações de tratamento começará, o trabalho no qual durará três anos. Nos distritos de Ilyinsky, Rodnikovsky e Gavrilovo-Posad, três projetos importantes para a melhoria das áreas rurais são implementados.

O programa federal para o desenvolvimento integrado de territórios rurais está em operação desde 2020 por decreto do presidente russo Vladimir Putin. Durante sua implementação na região de Ivanovo, foram abertas 18 regiões municipais, projetos de gás de 13 colônias foram realizados, cinco instalações sociais foram reparadas, a piscina do jardim de infância foi aberta, o suprimento de água foi reconstruído, a infraestrutura de transporte em 13 colônias rurais foram Foram aprimorados, 38 quilômetros de estradas foram construídos e 80 foram implementados e implementados 80 projetos de paisagismo.