"Eles devoram todo mundo como uma espécie de cerimônia canibal": Trump-Musk, a paranóia de Massimo Giannini

“Precisamos pensar novamente: a América não é a maior democracia.” O alarme soou novamente Massimo Giannini quem, convidado de Terça-feiraaponta o dedo para Donald Trump e não só isso. “Vimos uma espécie cerimônia canibal em que um egoarca montou uma grande mesa com quem quis e o escolheu para comandá-la. Juntos eles devoram todos os inimigos internos e externos.” Em suma, a assinatura de República compara o presidente dos EUA e os presentes na inauguração a canibais.

Um ataque ao que ele mesmo faz – na sua sala de estar Giovanni Floris – define “tecno-direita, que é a hibridação entre o poder político e económico dos homens mais ricos do mundo”. O ponto de viragem inovador? “Musk governa os EUA e o mundo a partir da Casa Branca.” E sob pressão do apresentador do La7, o jornalista também toca no assunto Giorgia Meloni: “A ideologia trumpiana é consistente com a da direita soberanista e com o que Meloni representa.”





E quanto Gianrico Carofiglio Giannini (também convidado do programa) não se mostrou positivo quanto à presença do Primeiro-Ministro na inauguração: “Ela era a única líder europeia presente. O problema é que ele está nos forçando a ter um relacionamento com um gigante. Só poderemos salvar a Europa se criarmos a Europa, isto é, se estivermos juntos.”