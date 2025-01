Eles encontram um tigre declarado devorando homens em Wayanad Kerala – Tamil Nadu News

Um tigre declarou que os homens devoram depois de matar uma mulher em Wayanad foram encontrados mortos de manhã atrás de segunda -feira atrás de uma casa em Pilakavu, fora da área florestal. A descoberta ocorre alguns dias após a morte de Radha, 47, que foi mutilada pelo tigre enquanto colecionava grãos de café em uma fazenda adjacente à floresta.

O incidente causou protestos generalizados da comunidade local, o que levou o governo de Kerala a designar oficialmente o tigre enquanto os homens devoram no domingo e autorizam seu sacrifício. Uma equipe especial do Departamento Florestal foi implantada para rastrear e capturar o animal, e operações intensivas de penteado foram realizadas em toda a região.

O cirurgião veterinário -chefe, Dr. Arun Zachariah, que examinou o corpo, disse que o tigre, uma fêmea de sete anos, tinha feridas profundas no pescoço, provavelmente sofreu na floresta. “A causa exata da morte será determinada após a autópsia”, disse ele.

A cabeça da conservação da floresta (CCF) do Círculo Norte, KS Deepa, confirmou que o padrão listrado do tigre coincidiu com o do animal responsável pela morte de Radha. Ele explicou que as autoridades florestais estavam monitorando os movimentos do tigre através das câmeras e tentaram tranquilizá -lo mais cedo na segunda -feira, mas o esforço não foi bem -sucedido. Horas depois, El Tigre foi encontrado morto na fazenda Pilakavu por volta das 2h30 da manhã

Após o ataque a Radha, as autoridades impuseram um toque de recolher em algumas partes do município de Mananthavady para garantir a segurança pública. O ministro da Floresta, Ak Saseendran, declarou o devorador tigre de homens após uma reunião de alto nível no Conselho Distrital, uma decisão que intensificou ainda mais a busca do animal.

Desde então, o departamento florestal esclareceu que a vigilância na área continuará a garantir a segurança dos moradores e evitar mais incidentes.

Com contribuições da PTI