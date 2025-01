"Eles escrevem meu anúncio de morte. Eu quero avisá -los …": A raiva de Novak Djokovic explode

“Por um tempo, ele está tentando me convencer a se retirar, mas ele não está no”: o tenista sérvio jogador Novak Djokovic Ele revelou em uma entrevista com a revista GqEm parte da mídia sérvia, que falou sobre seu pai. Mesmo se ele acrescentar: “Ele entende e respeita minha decisão, mas muitas vezes me pergunta o que mais quero superar. Ele está ciente do estresse e da tensão que afetam minha mente e corpo”. Para o último torneio em que ele participou, o Aberto da AustráliaDjokovic foi forçado a se aposentar devido a uma dor não -relevante na esquerda. Então foi descoberto que foi uma lesão no joelho.

Uma piada sobre o impacto que esse episódio teve na platéia, o tenista disse: “Eu tenho avisado as pessoas sobre mim há um tempo A ‘necrologia’ do tênis. O primeiro a fazer é meu pai, embora eu não saiba até onde ele ficará feliz em falar sobre isso. O alemão Alexander Zverev. Depois de uma hora e 24 do jogo, ele decidiu deixar o campo por causa do mal -estar físico. Davis Cup Da Sérvia contra a Dinamarca, conforme comunicado pela Federação Sérvia. “Estamos enfraquecidos pelo fato de não estarmos brincando com Novak, mas ainda lutamos pela vitória – disse o capitão da Sérvia Viktor Troicki -. O dinamarquês tem um ótimo jogador como Holger Rune, mas o nosso também é muito forte e o nosso Eu acredito na minha equipe “.