O Irã estava pronto para negociar com ele EUA Mas não sob a estratégia de “pressão máxima” do presidente dos EUA Donald TrumpO principal diplomata de Teerã sugeriu no sábado.

“O levantamento das sanções requer negociações, mas não dentro da estrutura de uma política de” pressão máxima “, porque não seria uma negociação, mas uma forma de rendição”, disse o ministro das Relações Exteriores. Abbas Araghchi Em comunicado publicado no Telegram.