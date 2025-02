Eles introduziram um novo no teatro Mariinsky "Aidu"

Giuseppe Verdi escreveu “Aida” em nome da Hediva (vice -rei do Egito) para o novo teatro Hediva no Cairo e em conexão com a abertura do Canal de Suez. A ópera deveria demonstrar o poder do estado egípcio, as profundas raízes da cultura egípcia e enfatizar a progressividade do governo moderno do país. A estréia da ópera ocorreu em 1871 e o teatro foi aberto dois anos antes no Cairo, em 1869, devido à produção da ópera de Verdi, Rigoletto. (Curiosa coincidência – o diretor Dzhankarlo del Monaco fez sua estréia em novembro passado no teatro Bolshoi com a produção da ópera Rigoletto.)

Como regra, na tradição de encenação de Aida – cerimonial e em larga escala. A idéia mais importante da nova produção de Aida em Mariinsky também foi a grandeza e a cena central, projetada para atingir o espectador com escala e brilhante, é uma marcha de triunfo. Colunas e esculturas monumentais da Faraó de alta com um edifício de três andares, sembles de grande escala (140 artistas de coral, Mimans e Ballet -300).

“Os egípcios usaram a arquitetura como uma declaração política; portanto,” Aida “não pode ser definido em decorações não -sistemas”, diz o diretor. “A arquitetura é um reflexo de seu tempo e idéias. Enorme.” Em cenas em que a atenção para os personagens principais, eles foram apenas um pouco perdidos, além dos gigantes, e as vozes dos solistas, infelizmente, às vezes preenchidos nas profundezas da cena.

As possibilidades técnicas de Mariinsky-2 tornaram possível mudar uma mudança de cenas de massa e quarto quase imediatamente, cinematográfico: plataformas e decorações móveis estão expandindo e limitando o espaço. A base da solução cenográfica da versão era a cor negra dominante da paisagem e toda a cena da cena, que o diretor encontrou arqueológico no Egito de muitas imagens de basalto vulcânico negro.

Na primeira estréia, o Radamorado de abertura – Dmitry Shabya, um jovem solista carismático do Bolshoi Theatre Van Wit -Russia. Recentemente, ele fez sua estréia no teatro Mariinsky, na festa de Samson, na ópera Saint-Sans, proprietária de um grande teor dramático grande e claro, flexível, como o metal derretido, e, ao que parece, parece ilimitado na tessatura.

Como sempre, magistral com uma enorme paleta de entonação -Gostações, Ekaterina Semennchuk criou sua heroína dramática, quebrando entre amor e ciúme Amneeris. Infelizmente, a fadiga foi sentida na voz de Irina Churilova (AIDA) em clímaxas dramáticas, mas os momentos líricos da cantos pareciam hipnóticos.

Quase irreconhecível no “bárbaro”, make -up que Vladislav Sulimsky conseguiu criar uma imagem poderosa de um rei obcecado e feroz da Etiópia Amonasro para um pequeno partido (na verdade, apenas um dueto com Aida).

Em toda a produção em primeiro plano havia uma orquestra – no sentido literal de que ele estava em frente ao palco, ele não se incomodou e não suprimiu a paisagem, o maestro Gergiev era sacerdotal, era uma enorme onda de energia e Paixões de lá a música do grande italiano foi preenchida.

Discurso direto

Valery Gergiev:

– Dzhancarlo del Mônaco tem o profundo conhecimento desse repertório e sua produção de Rigoletto no teatro Bolshoi, e agora o Aida em Mariinsky é o novo clímax de dois grandes grupos. Queríamos colocar o AIDA tão em grande parte que pudesse corresponder à intenção do grande Giuseppe Verdi italiano. Temos artistas muito claros, incluindo solistas da classe mundial.

O trabalho de toda a brigada de stenciling era garantir que a implementação fosse uma demonstração impressionante de por que a ópera é atraída hoje por centenas de milhões de corações ao redor do mundo. Aconteça o que acontecer no mundo, continuamos apoiadores da tradição da Opera Gold – russo, italiano e alemão austríaco. Verdi, ou Tchaikovsky, ou outros grandes compositores escreveram para o mundo inteiro, e o mundo inteiro gosta de sua música, aprende com eles, agradece a eles.

Nós, como guardas, fazemos nosso trabalho.

Dzhanancarlo del Mônaco:

– “Aida” é uma grande ópera grande. Mas, por outro lado, como em muitas óperas de Verdi, por exemplo, em Don Carlos, as relações psicológicas de heróis, quarto, cenas íntimas se desenrolam contra os antecedentes dos principais eventos políticos. Em Aida, este é um triângulo amoroso dos personagens principais e uma grande guerra que pega o território do Egito.

Foi interessante para mim fazer uma rápida transição de dramas psicológicos pessoais para cenário de massa, política internacional, sem pausas e abaixar a cortina. Eu queria colocar a ópera de uma nova maneira, mas no contexto do que o compositor foi registrado em relação a ele.