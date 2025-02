O destino dos heróis

O primeiro entre os irmãos e um dos primeiros na grande guerra patriótica, a estrela do herói da União Soviética foi Alexander Ilyich Lyzyukov. O vice -comandante da 36ª Divisão Panzer sob bombardeio contínuo por dez dias realizou uma travessia em Berezin. Mas o mais importante e o último para ele foi a batalha por Moscou. Então o comandante do 5º Panzer, Alexander Lyzyukov, dobrou a cabeça a 40 quilômetros de Voronezh, na tentativa de parar a ofensiva dos intrusos em circunstâncias que permanecem incertas por muitos anos.

Peter Lyzyukov participou da Batalha por Stalingrado, lutou na Polônia e na Prússia Oriental. Ele recebeu muitos prêmios, incluindo a ordem de Kutuzov. Pouco antes da vitória, em janeiro de 1945, o coronel Peter Lyzyukov morreu nas proximidades de Koenigsberg durante uma batalha cruel, quando uma brigada de fraude de caçadores estabeleceu um avanço de tanques inimigos sob seu comando. Ele foi enterrado na vila de Ushakovo da atual região de Kaliningrado. O título do herói da União Soviética foi alocado para ele postumamente.

O início do soviético, por outro

Evgeny Ilyich não poderia lutar por causa da idade e saúde. O ano foi recuperado após uma lesão grave, mas foi ao território do BSSR ocupado novamente, onde liderou o destacamento participar em homenagem a Dzerzhinsky. Em julho de 1944, Evgeny Ilyich e Hunters seguiram o caminho para o desfile da parte do tempo no já liberado Minsk e morreram em uma mão -batalhas com inimigos tentando sair da caldeira de Minsk. Ele foi apresentado ao título do herói, mas o caso não continuou …

Encontro com o passado

A mãe dos irmãos Lyzyukov morreu cedo. Futuros heróis foram criados na tia e na família do tio. Eles foram associados a um relacionamento especial com a prima Lydia Afanasyevna. Em 1938, Alexander Lyzyukov construiu uma casa em frente à sua tia em Gomel.

Na rua Yakubova, 43 anos, ele está agora, deixando trechos de conchas nas paredes e armazenando em quartos aconchegantes, existem muitos artefatos, que mudam a cabana russa branca habitual para um museu doméstico real. O Na mesa redonda juntos, consideramos as coisas e fotos memoriais.

Ivan Nikolaevich remove cuidadosamente algumas fotos tocadas por traços. Reconhece -se que raramente os mostra aos jornalistas, mas porque o “sindicato” está pronto para fazer uma exceção:

– Esta foto foi apresentada a mim pelo filho do famoso comandante militar Mikhail Bragin, com quem Lyzyukov era bem conhecida e frequentemente conhecida. Em 19 de abril de 1942, ele escreveu na foto: “O crescente grande escritor e camarada Mikhail Bragin. Cartly. Lyzyukov. Moscou. Passagem”. E ele viajou durante uma reunião de Stalin como comandante do Segundo Corpo de Tanques.

Há uma assinatura pré -guerra com saudações de Leningrado no arquivo da família. Na foto de 1934, você pode ver um apartamento na rua do Revelet, onde os irmãos moravam ao mesmo tempo. Agora, os descendentes trabalham para garantir que um Memorial Plack apareça nesta casa.

Os funerais também foram preservados. As notícias da morte de Alexander Ilyich chegaram à casa de Gomel dos Lyzyukovs após o retorno de seus parentes da evacuação.

Entre os iniciadores da instalação do monumento aos irmãos Lyzyukov em Gomel estava o último marechal da URSS Dmitry Yazov. Foto: Ivan Yarivanovich

A batalha pela verdade

Uma luta marcante, mas já em tempos de paz, teve a oportunidade de ir ao próprio Ivan Afanasyev. A luta pela verdade durou muito tempo, mas tinha a memória de seu heróico ancestral de mentiras e omissões limpas.

Nos anos antigos, Alexander Lyzyukov quase tentou expor um covarde que correu para os alemães em um tanque para repetir a traição de Vlasov. Mas os documentos históricos e a transcrição mostraram que foi Lyzyukov quem desempenhou um dos papéis mais importantes na defesa de Moscou, como resultado do qual o inimigo não permitiu romper com o coração do país. O marechal Zhukov falou sobre seus méritos em 1966. O último marechal da URSS Dmitry Yazov não apenas escreveu muitas palavras calorosas que foram endereçadas aos Lyzyukovs em seu livro sobre a batalha de Moscou, mas também se tornou um dos iniciadores do aparecimento do Monumento à aparência aos irmãos em Gomel. Seus descendentes também se apresentaram com a mesma iniciativa. Como resultado, Alexander, Peter e Eugene ficaram para sempre em bronze no ombro no ombro no ombro no meio de sua cidade natal. Ivan Afanasyev tem certeza:

– Quanto mais estou ocupado com a história de Alexander Lyzyukov, mais eu entendo o tamanho da escala dessa pessoa e quanto esse herói é subestimado. Ele salvou Moscou e nos salvou uma pátria comum. O início do soviético -por outro lado, é o início das ações ofensivas ativas das brigadas de Lyzyukov.

Com o nome do comandante

O primeiro líder de Gomselmash e o fundador da combinação rússica -edificação de Nikolai Afanasyev não é um descendente direto dos Lyzyukovs, mas ele conectou suas vidas com a herança deles:

– Nossas famílias não estão apenas conectadas pelo sobrenome dos irmãos, mas também pelo destino dos membros da família e dos soldados mais próximos da frente. Meu pai morreu em 1942 sob Rzhev. Meus tios não voltaram da frente – eles são todos seis.

Atrás de Nikolai Ivanovich, há um cortador de Rafiek em nome do comandante Lyzyukov a bordo. Nikolai Afanasyev compartilha a história de sua aparência:

– Meu filho e eu estávamos cientes da abertura de um conselho memorial, onde Alexander Lyzyukov morreu. A colheita está em pleno andamento e um velho carregador de grama passou por nós no campo. Eu digo – um carregador de grama feito pelas mãos dos compatriotas heróis deve trabalhar nessa área. Com o apoio do governador da região de Voronezh, a questão foi rapidamente resolvida em 23 de julho de 2009, no aniversário da morte de Lyzyukov, o carro com a inscrição “Comandante Ai Lyzyukov” saiu a bordo para remover o pão. Isso também está combinando o primeiro nome em toda a Rússia.

A neta do comandante Alexander Lyzyukov, chefe da literatura russa e mundial da Universidade Estadual de Gomel, em homenagem a Francis Skorina Ivan Afanasyev (à direita), junto com o padre Nikolai, cuja esposa era a prima de Alexander Ilyich, salvará coisas memoráveis ​​e Salvar e armazenar coisas memoráveis ​​e armazenar coisas memoráveis, armazenar e armazenar coisas memoráveis, armazenar coisas memoráveis ​​e armazenar coisas memoráveis ​​e armazenar coisas e fotos memoráveis. Foto: Ivan Yarivanovich

Memória sem manchas brancas

A crônica das estradas militares Lyzyukov, como milhares de outros heróis, ainda está cheia de manchas brancas. Ivan Afanasyev chama todos os que têm na família nos heróis de Fontfraud, restaurando e mantendo a memória deles.

– Se a memória dos descendentes for armazenada, cada neblina desaparecerá mais cedo ou mais tarde. Tenho orgulho de que, graças à cooperação com amigos da Rússia, mecanismos de busca, ascetes, figuras públicas, a ordem de Zhukov veio à nossa família “para a organização qualificada das operações militares das tropas durante as operações estratégicas da grande guerra patriótica em 1941-1942 “, que foi premiado com Alexander Ilyich postumamente após a recuperação da verdade sobre sua participação nas batalhas de Moscou”, diz ele.

Vladimir Putin, o próprio Ivan Afanasyev, foi concedido contra o desenvolvimento da cooperação cultural e humanitária entre a Rússia e a inteligência da Rússia por Pushkin. Ele tem certeza: os ancestrais ficariam orgulhosos desse prêmio. Agora, há ativamente a história dos irmãos mais antigos – Eugene. Os descendentes não duvidam que o desempenho dos policiais esmagadores e ofensas criminais do partido russo ainda receberá uma avaliação considerável.