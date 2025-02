"Eles me enviam fotos Osé. Eu te digo como eu respondo …": Patrizia Rossetti sem filtros

Roberto Tortora 3 de fevereiro de 2025

Ela era a apresentadora mais famosa e o rosto das redes Conjunto de mídia Nos anos 90, os programas de TV Queen of Biscione e a famosa teleshopagem que, graças a ela, também depositada na Itália. Estamos falando Patrizia Rossetti45 anos para a câmera e especialmente nas casas dos italianos. Ele se permitiu uma entrevista com Corriere Della Sera com Anna Gandolfi: “Comecei em Empoli, fui secretário de uma companhia de fitas isolantes. À noite, mais por diversão do que mais porque era uma coisa entre amigos, li as notícias em uma pequena TV: Antena 5. TVs? Eu sempre consegui: quem pergunta se é um fallback me faz rir. Os clientes podem encontrar outro vendedor em um segundo. Você deve ser bom em manter seu trabalho. Eu fui o primeiro a ir morar com uma teleshopagem. Em Cologno Monzese, com uma boa tarde, tive dois estudos, 8 e 9: em um foi a transmissão, no outro que corri para a promoção. Eles colocaram um tipo de roupão em mim, porque não havia tempo para fazer a mudança nas roupas: até a roupa diferente era um sinal de que o conteúdo era diferente “.

Metade da Toscana, metade da Lombardia, nasceu em 1959 em Montaione, cresceu Empoli E ele foi adotado pela cidade de Milão para o trabalho: “Não perdi nada: produtos de beleza, roupas, panelas. Eu disse não: não venderia o casaco, conversei com o cliente e expliquei que teria sido melhor para eles ter alguém que era apaixonado. Eu fui o primeiro a morar com um jogo dedicado a absorver quando eles ainda eram tabu. Silvio Berlusconi ganhou uma aposta. Publicitalia – explica Rossetti – sugere que eu faça a telepromação, eles explicam que havia sido Berlusconi Para me mostrar: só ela pode fazer isso. Não tive problemas: inventamos um jogo de prêmios com origami. Durante um jantar, o presidente me diz: você sabe que eu havia apostado com o cliente que iria bem? Eu ganhei 100 milhões de liras. E eu: Presidente, divida -os comigo também! Ele: Patrizia, ela tem seu cachet. Nós rimos. “





O grande salto, com o festival Sanremo: “A audição foi com Nicoletta OrsomandoArbore, autor de Calabresi de Pippo Baudo. Eu tive que ler o regulamento de Sanremo. Um pouco do TG lia à noite, um pouco porque eles me disseram na escola para repetir em voz alta, eventualmente foi. O restante das audições estava na TV com Baudo, ficamos em quatro, incluindo dois gêmeos. As revistas já haviam preparado a capa com os dois. Em vez disso, também graças às vozes públicas do público aqui, estou no festival com Cecchetto. Ele me deixou estuque. Ele me diz: você está acordado, você faz isso, dividimos a escada em dois. Então eu apresentei minha metade. Era tenra idade, a imprudência, mas não pensei nisso: apenas lembro que perdi 5 quilos. Eu fiz isso de graça. Já havia Bano e Romina, Riccardo Fogli, Claudia Mori, Riccardo Villa “.

Patrizia Rossetti, o único que ele tinha como vale Mike Bongiorno… e não o oposto: “A publicação teve que tentar um novo estudo, a 360 graus, com diferentes estações. Eles o chamaram na transmissão aérea, o rei indiscutível da teleshopping e eu. Quando cheguei, Daniela, sua esposa, deu o empate. Ele me diz: eu faço seu assistente. Então foi: eu estava falando sobre o produto, ele assentiu, confirmou. Foi muito doce, embora aparentemente parecia o contrário. Em contraste com Giorgio Mastroto, que sempre disse a isso, Rossetti também participou de reality shows, como o GF VIP, mesmo que seja deixado com antecedência: “Eu não fiz isso bem. Eu tentei por curiosidade. E eu disse a Giorgio: você tem sorte, o trabalho fora do Becchi. Mas eu simplesmente não fiz isso. Até a fazenda, ou Pequim Express: vencemos com Maria Teresa Ruta. Que luta: eu sabia primeiro que não teria feito isso. Patrizia tem um livro que será lançado este ano e também falará sobre o colega de uma vida, Mastroto: “Lideramos as belezas do banheiro juntos, quando eu o vejo esticando os olhos para esta linda garota espanhola: Natalia Estrada foi. Diga mais nada.