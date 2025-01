"Eles não entenderam nada". Enrico e sua esposa foram massacrados logo após o episódio: aquele gesto que liberta o público

Novo episódio, novas emoções. Sua empresao episódio de sexta-feira, 17 de janeiro, mostra o jogo sendo jogado Enrico. É ele, o competidor da Lazio, quem desafia o médico na Rai 1, apoiado pela esposa Bárbara. Se tiverem sorte nos primeiros lançamentos, o jogo descarta imediatamente 4 pacotes azuis e 2 sóis vermelhos, nomeadamente 10.000 e 75.000, mantendo os três prémios mais altos do tabuleiro. Nesse momento a bola vai para o médico que primeiro pergunta a Michele o que ele prefere entre oferta e troca, e o concorrente responde a oferta. Mal dito e feito: 38.000 euros, uma grande quantia, mas Enrico recusa e Bárbara aceita esmaga o cheque de 38.000 euros. O jogo continua e nos próximos 3 lances o casal Lazio encontra: varanda de 1 kg, 0 euros e 50.000. Nova ligação do médico, que oferece a troca caso o casal recuse. Seguindo em frente, nos próximos três pacotes os dois concorrentes da Lazio encontrarão os 5 euros, os 300 mil euros e os 30 mil euros.

Outra oferta: 28.000 euros. Enrico e Bárbara ainda recusam e continuam. No próximo lance, os concorrentes da Lazio vão encontrar 100 mil euros. É a vez do médico que oferece o troco novamente: Enrico consulta a esposa e juntos decidem trocar o pacote e escolhem o 7. Homem e mulher continuam o jogo ligando imediatamente para o 19, quem recebeu o pacote foi antes do troca: esse pacote continha 100 euros. É novamente o telefonema do médico que oferece 20 mil euros por uma injeção. Por outra oportunidade, o casal rejeita a oferta e decide seguir em frente: escolhem o número 4, o Marche, e encontram os 5.000 euros. Na tacada seguinte os dois competidores escolhem entre Lazio 11, Campania, encontrar os 200 euros. Outra mudança que eles rejeitaram. No final do concurso, Enrico e a mulher ficam com duas parcelas: 500 euros e 15 mil euros. Resultado? Um epílogo bastante infeliz: o pacote contém 500 euros.





O suficiente para provocar reações do público. A cada oferta e a cada troca…”, “Eu realmente vivo todas as noites como se fosse um concorrente da sua empresa, porque tudo que eu disse foi “ah não, eu recusei aqueles 28 mil antes, ele não vai me dar novamente para oferecer”,