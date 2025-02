‘Eles não podem competir …’: Jaya Kishori responde a críticas sobre a Dior Stock Exchange no valor de ₹ 2 lakh

Jaya Kishori Dior Bag: Pregador espiritual Jaya Kishori, que foi criticado no ano passado por carregar uma bolsa de luxo Dior que vale a pena ₹2 lakh, abordou recentemente a reação novamente.

Jaya Kishori apareceu recentemente em um episódio do Ani Podcast com Smita Prakash e dirigiu a controvérsia que envolve sua luxuosa bolsa Dior.

Quando perguntado se ele acreditava que a reação das redes sociais era uma tentativa deliberada de manchar sua imagem, Jaya Kishori respondeu com confiança, dizendo: “Sim. Quando eles não podem competir com seu personagem, atacam sua reputação”.

Custo da bolsa de Jaya Kishori Dior Em outubro de 2024, Jaya Kishori foi filmado em um aeroporto com uma bolsa Dior personalizada com seu nome ‘Jaya’. De acordo com o site da Dior, a bolsa “Dior Book Tote”, Cuesta ₹2,6 lakh, e tinha um revestimento de “pele de bezerro”. Isso enfureceu os usuários de redes sociais, o que leva a uma crítica generalizada e intensa.

No recente podcast, Jaya Kishori também explicou: “Eu tenho essa bolsa há mais de três anos. Eu senti que as críticas eram desnecessárias. Não estou aqui para as pessoas se conectarem comigo pessoalmente. Eles devem se conectar às palavras que falo. Além disso, tenho uma vida pessoal, o que não é uma questão de ninguém.

Controvérsia de Jaya Kishore Dior Bag A escolha do pregador hindu do livro de Dior, feito de bezerro e pele de algodão com elementos de couro, atraiu críticas significativas, especialmente aquelas que consideraram contraditórias com seus princípios espirituais de desapego.

Ao abordar as críticas, disse Jaya Kishori, é “um saco de tecido puramente personalizado”, enfatizando que não era contra seus princípios. Ele também defendeu suas escolhas pessoais, reforçando que os bens materiais não devem eclipsar a mensagem que ele transmite através de seus ensinamentos.

O pregador hindu esclareceu ainda mais do que nunca pregou o materialismo renunciado durante seus sermões e não era considerado um santo ou sadhvi. “Eu não renunciei a nada, então como posso dizer para você fazer isso? Estou claro desde o primeiro dia em que não sou um santo, sadhu ou sadhvi “, disse Kishori à Ani.

Fonte