"Eles não são bem colocados com a cabeça": Daniele para a guilhotina? A tempestade começa após o episódio | Olhar

O atual campeão Daniele, da província de Pádua, Alessandro e o estreante Andrea: esses são os três concorrentes que conseguiram obter acesso a Triello a A herançaO programa realizado por Marco Liorni No Rai 1, hoje à noite, quarta -feira, 19 de fevereiro, foi transmitido no episódio. Em cem segundos, no entanto, Daniele e Andrea, que se desafiaram pelo primeiro para a guilhotina, colocaram 200.000 euros.

O melhor foi o campeão reinante, que voltou à guilhotina pela terceira vez consecutiva. As palavras envolvidas hoje à noite foram: segurança, ponto, meu amigo, cabeça e vantagem. Depois de três pela metade, o prêmio caiu para 25.000 euros. O concorrente, após o minuto de raciocínio, previa o regulamento, tentou escrever tudo através da palavra Aproximar no papelão à sua disposição. Pena, no entanto, que a palavra certa era outra, ou seja, Pin. Daniel pode tentar novamente amanhã.





Muitos, em X, não concordaram com a solução da guilhotina oferecida pelo programa. “Se ‘Pin’, para eles, ele está bem conectado a todos os cinco, eles não estão bem. errôneo“Por exemplo, um usuário escreveu. Outro em vez disso:” Pelo menos dê as definições exatas: diz -se que é segurança, não um pino. Que improvisadores … #leredita “. E novamente:” O pino de segurança nunca ouviu, Casomai Broche … #Ledita “.