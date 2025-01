"Eles nos perseguem". Voo de pânico: Gianluca Ginle, um telefonema com Ignazio Boschetto

Como o tempo livre passa Gianluca Ginle por Voo Quando está em turnê com os outros dois companheiros? Simples, irritante Ignazio Boschetto. UM As hienasna italia 1, o correspondente Nicolo de Dvitiis Ele segue os três tenores no pódio de Paris e passa com eles por horas e horas. Durante o dia, à noite, à noite, especialmente no hotel, no carro ou em um restaurante para roubar seus segredos e pegar as confissões mais impensáveis ​​dos três artistas italianos mais famosos do mundo.

Piero BaronePor exemplo, ele revela que “perdeu a virgindade Atrás de um arbusto depois de um programa de televisão alemão apresentado por Michelle Hunziker Com Jennifer Lopez e Cameron Diaz como convidados conosco “.





Em vez disso, Boschetto aparece o lado de Gran Pignolo, Lonely (“para o jantar com Gianluca e Piero, quase nunca vou lá, por 15 anos morando juntos quase o dia todo não é fácil, é essencial ter seus espaços e como se você estivesse Juntos, você sempre faz caciar, você come demais, bebe) e um pouco preguiçoso: “É alguém que ama paz, silêncio”, explica o correspondente de As hienas. Isso com Ginle, cujo quarto de hotel se comunica com o de Boschetto, organiza uma emboscada completa.





Gianluca explica que o momento do dia favorito é de cuidados com a peleCuidando da pele para um espelho e com música relaxante ao fundo. “Eu faço minhas coisas, eu era eu mesma, li um livro.”





Mas então ele desencadeia e lança para a porta que o separa de Ignazio, que canta uma música de Cesare Cremonini E o refrão “duzentos por hora, como louco na estrada”. Boschetto, aparentemente irritado, imediatamente o chama: “Gianlu, não é tanto para mim. Gianlu, eles nos caçam”. E termina com um sorriso, definitivamente nervoso.