Pieraras Negras, treinador .- Uma pessoa identificada como Manuel N. era preso de Elementos da Guarda Nacional quando Eu estava tentando atravessar o migrante guatemalteco ilegalmente um através Rio Bravo Em um barco.

A prisão ocorreu em Ejido El Centinelaum A área frequentemente usada por traficantes de seres humanos devido a Limítrofe Do lado dos EUA. Durante um patrulha de rotinaAgentes da Guarda Nacional encontraram um homem a bordo de um viajante de um passageiro estrangeiro, então imediatamente imediatamente Eles continuaram a capturá -lo.

Ambos Eles estavam segurados Nas imediações do rio e transferido do lado mexicano. Manuel N., Originalmente por Pieraras Nega, foi fornecido a Ministério Público Federal do Procurador Geral da República (FGR)Onde sua situação legal será determinada por Um suposto crime de tráfico de seres humanos.

O migrante guatemalteco estava baixo, por sua vez Abrigo do Instituto Nacional de Migração (INM)Que revisará seu status de imigração e determinará sua possível deportação.

A passagem ilegal de migrantes para o rio Bravo é uma prática repetitiva na fronteira entre Coauel e Texas, onde traficantes conhecidos como “Po -Room” Eles usam uma variedade de Estratégias para evitar o monitoramento das autoridades. No entanto, Operações da Guarda Nacional Eles aumentaram ele Descobrindo e segurando as pessoas Participa desses fatos.

As autoridades repetiram que aqueles que estão surpresos ao facilitar o cruzamento ilegal de pessoas podem enfrentar alegações federais de tráfego de migrantesuma ofensa que inclui Sentenças graves na prisão no México.

