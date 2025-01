Eles planejam organizar locais de deriva em Vologda

No parlamento regional, foi realizada uma reunião sobre a organização de locais para vagabundos no território e a regulamentação da condução extrema a nível legislativo.

Anteriormente, os deputados de Vologda propuseram introduzir o conceito de drifting nas regras de trânsito, bem como qualificá-lo como direção perigosa quando utilizado em estradas, espaços públicos, estacionamentos. Os inspetores estaduais de trânsito não podem acabar com a deriva, porque simplesmente não existe tal coisa nas regras de trânsito. Se houver situações perigosas, como pedestres, outros usuários do trânsito, serão utilizadas sanções acompanhadas.

Da Assembleia Legislativa da região à Central Federal, para apreciação, será enviado um projeto de lei para resolver condutas extremas. Além disso, está previsto equipar locais na região onde os motoristas possam derrapar com segurança e os pilotos de pitbike aprimorarem suas habilidades. As faixas semelhantes mais próximas foram criadas em Moscou e Vladimir. Para desenvolver esta área na região é preciso decidir o território, negociar com os investidores.