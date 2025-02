Eles prenderam no CDMX em El Chabelo, um suposto membro da União de Tepito: Secretaria de Segurança

Durante a tarde de 23 de fevereiro prisão de Rogelio Reyes Madrid, apelido “El Chabelo”na colônia Gerrero no escritório do prefeito Cuauhtémoc., Cidade do Méxicoconforme confirmado por Ministério da Segurança Civil (S)Sc).

Presume -se que o assunto tenha agido para o grupo criminal A União de Matu e cooperar com “The Ham”, Um dos principais líderes da organização. O relatório mostra que El Chabelo é responsável por coletar e distribuir Armas em chamas, além de Narcomenudeo., chantagem., disposição e venda de medicamentoS

Você pode estar interessado: Eles dão 48 anos de prisão contra La Familia Michoacana

Juntamente com Reyes Madrid, dois outros homens foram presos e que os garantiram em diferentes doses de drogas e armas, em um prédio de rua Pedro Morenoentre o eixo do guerreiro e HeróisS