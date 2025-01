Eles queriam contrabandear secretamente a pintura do rei da Baviera para a Rússia

Eles queriam contrabandear para a Federação Russa uma heliogravura com uma cena do romance de Goethe, “A dor do jovem Werther”.

Em sua bagagem, os funcionários notaram pinturas gráficas e pictóricas. Eles começaram a se perguntar em que base ela os estava transportando, relatórios canal oficial da Alfândega.

A mulher respondeu que um amigo lhe pediu que transportasse as pinturas em troca de uma recompensa monetária. A alfândega ordenou um exame das pinturas. Ela descobriu suas origens e autores.

Descobriu-se que as naturezas mortas ‘Com fruta e um vaso’ e ‘Buquê com flores num vaso de terracota’ foram pintadas por artistas desconhecidos da Europa Ocidental do início do século XX. A segunda tela é uma cópia solta de uma pintura do pintor holandês Jan Van Huysum.

A heliogravura representando uma cena do romance de Goethe “A dor do jovem Werther” é uma obra gráfica original do fotógrafo da corte do rei da Baviera, Joseph Albert. Foi criado na Alemanha na segunda metade do século XIX.

Os especialistas acreditavam que essas obras de arte são valores culturais. E devem ser incluídos na declaração de imposto.

Foi aberto um processo criminal ao abrigo do artigo 226.º do Código Penal da Federação Russa – contrabando de bens culturais em grande escala. Uma investigação está em andamento para identificar os envolvidos no crime.

Josef Albert – fotógrafo da corte do rei Luís da Baviera. Nasceu em 1825 em Munique. Albert é conhecido por reproduzir assinaturas e gravuras em cobre. Sua conquista especial foi o aprimoramento do processo fotomecânico, o chamado fotótipo. Este é um processo fotomecânico para produzir blocos de impressão e replicar imagens de meio-tom de alta qualidade usando impressão em tela plana. Às vezes, essa tecnologia é chamada pelo nome: Albertotype.