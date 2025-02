Eles realizam o sonho de um fã durante seu show Joss Quen e Jorge Medina em Saltilla

O show começou com uma atmosfera vital quando um O grupo de operadores incentivou o público a partir das 8h45. S No 22:42, ex -vocalistas do grupo predominante El Limon fez sua entrada interpretação do sucesso “Nos ossos de Purutos”, que desencadeou a euforia pública. À noite, os participantes desfrutaram de uma seleção dos incríveis sucessos do grupo como “E o que está claro”, “La Suata” y “O chamado do meu ex”. Entre outros.

A noite de 21 de fevereiro Moose Cantores Jossi Quen e Jorge Medina, conhecido por ele Participação no grupo popular a banda esmagadora El Limón Eles ofereceram um inesquecível Concerto no público de Las Maravillas de Sallet S O evento, parte do seu Juntos Tour, colecionaram milhares de pessoas Quem apesar do frio não hesitou em preencher o recinto para desfrutar de um À noite, cheia de música e emoção.

No entanto, um dos momentos mais emocionantes da noite aconteceu quando Jossi Quen e Jorge Medina interagiram com o público de uma maneira muito especial. Eles decidiram Convide um fã que estava em uma cadeira de rodas para subir ao palco, realizando seu sonho de cantar ao lado deles. A surpresa foi gravado por artistas e compartilhado em suas redes sociais, Onde Quen expressou: “Eles sempre serão as meninas do nosso coração”S O gesto emocional com o fã de cadeira de rodas foi um lembrete do poder da música e da conexão entre artistas e público.

Este gesto adicionado ao show tornou a noite memorável para Esses resistores Eles viveram uma experiência única. Ele O evento terminou às 2:00 da manhã Com um perdão, cheio de agradecimento dos artistas ao público de Salillens.

O evento acompanhado por um Integrante Para seu público, ele provou o relacionamento de Quen e Medina com seu público, que apesar das diferenças do passado, Eles continuam a aparecer no palco juntos.