Eles removem 233 câmeras secretas em Culiacán

Culiacán, Sin.- Poderes federais As operações continuaram em diferentes setores da capital de Synaloa Para remover o equipamento de CFTV, colocado secretamente em equipamentos urbanos.

Em uma inspeção recente em onze colônias, as autoridades federais desativam um total de 87 câmeras de CCTV e 5 equipamentos de acesso.

Você pode estar interessado: Claudia Shainbaum afirma que o México é um modelo que deve seguir

Autoridades de segurança pública Eles reiteraram que a instalação desse tipo de equipamento por indivíduos em estruturas públicas ou em espaços públicos é ilegal, de modo que, se esses dispositivos forem encontrados, eles prosseguem para sua retirada.

Nesse contexto, as autoridades convidaram a população a se reportar anonimamente por meio de linhas de emergência, a instalação desses dispositivos de CCTV, em empresas ou casas privadas, sem o consentimento dos proprietários ou responsáveis ​​pelos responsáveis ​​pelos negócios ou residências.

Segurança de Segurança do Estado de Sinaloa Ele informa que, após várias ações nesta semana, em três operações, elementos da Guarda Nacional, do Exército mexicano, do Ministério Público e da Polícia Estadual podem retirar 233 equipes de CCTV.

Essas ações foram realizadas em Albatera, Alamitos, Los Angeles, Lomas de Rod Rodrigara, Lomas del Magterio, Stanza, Lombardo Toledano, Lomas del Sol Sol Colonies, Alamiths, Mescal e 6 de janeiro, reportaram autoridades locais.

De acordo com as informações que a agência estadual compartilhou, 37 câmeras sem fio PTZ, 18 PTZ sem fio, Panorâmico PTZ, que pode se inclinar e ter uma opção de aumento, e 37 câmeras fixas são baixadas.

Palestrante Ele anunciou que em uma segunda operação realizada na sexta -feira passada, os elementos federais estavam agindo em 18 colônias de Sinaloa, onde abriram 82 nova câmera e equipe de acesso ao CCTV, por isso continuou a se aposentar.

Você pode estar interessado em “Violet Wave deve parar a escalada corretamente”, eles indicam ativistas a 8m

Dois dias após o início dos elementos federais para detectar o equipamento secreto de CCTV em estruturas públicas, o que permitiu que as primeiras 64 câmeras fossem fornecidas, de modo que a inspeção foi estendida.

O órgão estadual anunciou que 82 equipes de monitoramento também foram removidas As colônias de Antonio Nakayama, Adolfo Ruis Cortin, Barankos, Los Huisachs, Lazaro Cardin, Lomas de San Issidro, 10 de maio, Margaritas, Nueva Galicia, Palmit San Issidro, Toledo Coro Província e Villa Bonita.