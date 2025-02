Eles roubam o carro e os vôos da polícia: que estava a bordo. Milan Choc, depois de Ramy um louco "Moda"

Alessandro ASII 16 de fevereiro de 2025

Ontem, Crazy Chase nas ruas de Milão, o enorme episódio em que os meninos ignoram o alto dos agentes e começam a escapar sem qualquer respeito pela autoridade, levando suas vidas e a dos operadores dos policiais. Uma “moda” preocupante para os sindicatos policiais que explicam que agora estão em problemas sérios na administração da ordem pública.

São 12,10 na sexta -feira, quando o volante da delegacia de Lorenteggio recebe notícias do centro de operações que foram roubadas de um panda fiduciário de uma caixa via Pietro Giordani. Alguns minutos e os agentes encontram o carro, apoiam -o e íntimos o Alto. Os dois garotos a bordo, no entanto, em vez de parar uma roccablesca para escapar ao longo da Via Lorenteggio.

O volante de Tallona de perto o panda que, entretanto, disparou no trânsito de ViaAnni e via Odazio também passa um semáforo com o vermelho. A corrida do Fiat continua a toda velocidade, mas os agentes conseguem obter e apoiar terras. Alguns momentos e o Panda para via Gelsomini na esquina com a via Giambellino. Nesse ponto, os dois fugitivos começam a escapar, mas as equipes das rodas de direção chegaram ao local para finalmente bloqueá -las.

Ele acaba algemado é um egípcio de 20 anos, irregular e com registros criminais. O jovem é preso por acusação de resistência a funcionários públicos e recebimento de bens roubados. De fato, nos sacos do imigrante, uma faca em Serrammanico e a chave de fenda foi usada para forçar a garagem onde o carro roubado foi armazenado. O cúmplice, uma descida italiana de 17 anos, investigou em um estado de liberdade pelos mesmos crimes.





O caso Elgaml

E a perseguição de ontem é apenas a última de uma longa série que começou com a trágica morte de Ramy Elgaml, o ano de 19 anos da origem egípcia entrou em colapso com um cúmplice depois de escapar do núcleo de radiomobil de Carabinieri por 8 quilômetros. Nesse caso, o ALT também foi ignorado. Assim como em 5 de fevereiro, quando um volante foi forçado a perseguir dois meninos sem carteira de motorista de Via Stephenson, área de Quarto Oggiaro. Os dois receberam uma perseguição de uma perseguição de um filme de ação de Hollywood, no qual tinham o risco de investir uma velha que correu em silêncio que empurrou a cadeira de rodas de um inválido.

Em 4 de fevereiro, em vez disso, foi um ano de 29 anos que fugiu para fugir do balcão -com sua scooter na área de tempo de Maciachini. O jovem, preso por resistência e posse de drogas com o objetivo de agir como encontrado na posse de 18 gramas de cocaína, havia completado sua raça maluca via Annibale Butti, que caiu no chão, na tentativa de parar entre duas máquinas, parou para Um semáforo e risco tornam o mesmo fim que Ramy Elgaml. Na noite, entre 31 de janeiro e 1º de fevereiro, no entanto, uma mulher completamente bêbada havia ativado o pânico na doca. No comando de um limão, o ano de 29 anos se tornou perseguido pelo Navigli até a Piazza Resistance Partizaan, onde acabou sendo bloqueada.





Sem licença

Em 25 de janeiro, no entanto, outro jovem não parou na polícia da ALT porque, sem permissão. Depois de perseguir a scooter, 5 quilômetros foram perseguidos via San Gottardo até Barona, o Vold de 18 anos foi preso por resistência e lesão a funcionários. Mas por que os Altres da polícia parecem ter se tornado a norma há alguns meses? E acima de tudo, como os agentes se sentem durante uma perseguição que poderiam ver e depois serem atribuídos como os carabinieri do caso Ramy?

Pasquale Griesi, secretário do FSP, diz que está preocupado. “As pessoas continuam ouvindo na televisão que novos hábitos como não param no alto da polícia seriam o sintoma de um desconforto social”, explica ele “, dessa maneira identificar certos comportamentos dessa maneira e no fim do fim é O policial corretamente que faz seu dever “.” O secretário da União Policial de Coisp, fala de “desconforto entre agentes”. Em 2024, quando 10 policiais foram examinados por um excesso de defesa legítima durante um evento Profocal.

BRILHO

“No momento, a clareza é necessária”, a Secretária da Política de Coisp continua “nos diz claramente se podemos fazer nosso trabalho ou se precisamos fugir do satisfatório que não pare na polícia. Se não conseguirmos adequadamente Para nos tornar em casa ». Sobre a opinião pública que se recupera com o telefone celular e aqueles que nos avaliarão em um tribunal “explica” essas não são as condições ideais para operar “.