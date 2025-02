"Eles têm medo de perder canudos". Sanremo 2025, Luca Bizzarri perde a cabeça

Andrea Carrabino 17 de fevereiro de 2025

Il Festival de Sanremo Liderado por Carlo Conti, foi um sucesso de todos os pontos de vista. O primeiro – o mais importante – em termos de escuta. Surclasso Amadeus Que quase parecia o rei de Midas da televisão italiana há um ano. Traduzido: Se não houver Amadeus, não há mais receita de televisão, público e publicidade. Nada mais incorreto. Milhões de italianos são adaptados ao RAI 1 para incentivar seus bebês. E finalmente O mais apreciado prevaleceEspecialmente por jovens. Amplo para jovens, alguém diria.

Mas esses dados – escuta – também podem ser lidos com uma lente diferente. O patético e supérfluo Monólogos para os quais Amadeus nos acostumaram nas últimas cinco edições do festival, desapareceram para a vontade precisa do diretor artístico, que – circunstâncias implícitas deveriam ser explícitas – acreditava que aprovou que, no Festival de Song Italian, recompensar os concorrentes pelos concorrentes Para recompensar, eles eram apenas os versos, as nozes das músicas. Rovedish da moeda? À esquerda estava sem o seu instrumento mais girado: choramingando. E então ele pescou a isca de paus do baralho: censura.

Representante digno desta corrente Luca Bizzarri. Em seu podcast Eles não têm um amigo O Cabaretier de La7 acusou Viatal Mazzini de ter censurado os vários Roberto Benigni, Geppi Cucciari e Compagnia – Little – Singer. Segundo ele, o erro está no RAI porque está muito preocupado em dirigir “um asteróide contra um mar de asteróidesCom o medo de tocar um, não importa ou pequeno ou grande, porque qualquer asteróide pode danificar seu casco. E alguns asteróides, frequentemente, Está na platéia“.

A partir daqui, após seu raciocínio, para impedir que eles corram um corpo celestial, eles preferem permanecer espacial. “Então, como no resto do esquema RAI, A sátira simplesmente não está mais láNão está feito – continuação Bizzarri -. O único momento foi confiado a Benigni, que é o monumento da sátira, mas que ele não apenas permanece nesse estágio, mas também faz uma piada que andou em X por 24 horas, comparou Salvini para contar, e quase pede desculpas por que você Não “não faça mais isso, não é mais isso o lugar certo para fazer isso. E eu me pergunto o que é, o lugar certo, e a resposta são os cinemas completos quando os comediantes realizam televisão nacional, finge que não existem, não porque não são bem -sucedidos, mas porque somos uma classe política tão escassa que tem isso Medo de desmoronar para os mais ásperos. Eles têm Medo de perder canudos“. Um comentário que você faria rir em certo sentido. Se fosse apenas um comediante.