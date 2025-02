‘Eles têm muito mais dinheiro’: Trump justifica a decisão de cancelar o fundo de US $ 21 milhões por ‘participação no eleitor’ na Índia | Notícias da Índia

Depois que o Departamento de Eficiência do Governo dos Estados Unidos (DOGE) cancelou um fundo de US $ 21 milhões designado para “participação eleitoral na Índia”, o presidente Donald Trump declarou que a Índia, com sua economia em expansão e altos impostos, não exigiu essa assistência financeira.

Ao assinar ordens executivas em Mar-a-Lago, o presidente dos Estados Unidos expressou respeito pela Índia e seu primeiro-ministro e também criticou o conceito de financiar iniciativas de participação eleitoral no país.

“Por que estamos dando US $ 21 milhões para a Índia? Eles têm muito mais dinheiro. Eles são um dos países mais altos do mundo em termos de nós; mal podemos entrar lá porque suas taxas são muito altas. Tenho muito respeito Para a Índia e seu primeiro ministro, mas dando 21 milhões de dólares para a participação eleitoral?