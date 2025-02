"Eles transferiram um país democrático, como isso o devolverá?": Ezio Mauro toca o solo contra Meloni

O Fatwa Por Ezio Mauro direção Giorgia Meloni está resumido nas últimas regras de seu sincero editor de domingo República. O ex -diretor, herdeiro moral em todos os aspectos Eugenio scalfarireflete sobre o complexo cenário internacional, que sublinha os riscos relacionados à figura de Donald Trump. Dúvidas perturbadoras para que ele volte muito na Itália, ao Palazzo Chigi.

“Em Meloni – Mauro lembra – quando ele venceu as eleições, uma País democráticoEuropeu, Ocidental: o dia Palazzo Chigi, como ele pretende devolver“. A resposta é deixada para o leitor e descendentes, mas está realmente implícito que ela dê um último jejum à revista: o risco fascismo Está ao virar da esquina. Mas alguém observa isso Massimo GianniniO funcionário histórico de Mauro, convencido de que o alarme do regime hoje, de fato, deve ser lançado imediatamente desde ontem. Em suma, não há tempo ou deve esperar o fim do poder legislativo. Pequenas diferenças entre companheiros de terra.





O pior medo de Mauro é que Meloni Trump possa imitar no que, ele escreve, sua idéia de estado é: “Finalmente, pode ser a ferramenta de uma força que foi resolvida de todo o limite, que transforma a permissão em supremacia e o governo em domínio. Está claro que a UE está se tornando uma pena e O oeste se foi. Somente a nação permanece, novamente fundada em uma distorção ideológica da verdade histórica, com papéis que são definitivamente subordinados aos ricos hegemônicos. Simplificação verticista e populismo constitucional de ‘reformas’, como Premiere Eles serão instruídos a construir uma nova forma de estreita legitimidade entre poder e pessoas “. Como possível, o ex -diretor é perguntado:” que essa perspectiva não dá uma recusa, uma revolta ou uma objeção universal? Talvez possa não ser uma resposta que essa visão apocalíptica não seja um excesso rigoroso, se não imediatamente instrumental?