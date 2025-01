Elodie também termina com Schlein: "Porque perde credibilidade"

Daniele Capezzone 24 de janeiro de 2025

No final, restarão apenas Sandro Ruotolo e Marco Furfaro. Quanto ao resto, pobre Elly, é tempo de solidão melancólica: já não resta quase ninguém que pareça levar a sério a hipótese de um primeiro-ministro de Schlein, de um secretário do Partido Democrata capaz de construir uma coligação alternativa credível e de liderar para o centro-direita.

Só na última semana notamos e notamos algumas críticas contundentes no Stampa e no Repubblica, os golpes de Romano Prodi, que se impacientava cada vez mais com o inquilino do Nazareno, o distanciamento – educado mas politicamente duro – de Luigi Zanda, o protagonismo de Paolo Gentiloni (que visa claramente o papel da federação na primeira pessoa), mais o ativismo do grupo cattodem Ruffini-Castagnetti-Delrio, que na área de Schlein pensam que permanecerão em silêncio com um pacote de assentos seguros na lista do Partido Democrata em 2027, mas cujas ambições podem ser muito maiores.

Comparado com tudo isto, até ontem de manhã os schleinianos estritamente observadores responderam com um argumento bastante robusto do seu ponto de vista: os outros expoentes do mundo Dem – argumentaram – movem-se dentro do perímetro do edifício, numa dimensão completamente política. , enquanto Elly é a única que controla o país real, os jovens, os segmentos relevantes da formação de opinião progressista menos estritamente politizada.

Até ontem de manhã, quando chegou a ducha fria. O Repubblica até publicou uma entrevista de página inteira com a cantora Elodie, de quem lembramos no verão passado em Milão, junto com Schlein na onda do Pride. E era precisamente de um perfil como o de Elodie que os Schleinianos esperavam grande satisfação: antimelonismo extremo, direitismo, enfim, todos os ingredientes que mais se aproximam da dimensão de movimento de Elly.

E em vez disso, Elodie – metaforicamente falando – enterrou a pobre Elly. O entrevistador, Malcom Pagani, a incita contra Meloni, lembrando uma frase hiperpolêmica do cantor contra o líder do FDI (“Giorgia Meloni é um homem de 1922”). E Elodie não se esquiva: «Ela concordaria. Meloni não se esconde nem se ofende.”

Uma vez foragido, o jornalista continua, sempre chamando Meloni de alvo inimigo. Pergunta: “Você votaria nela?” E aí vem a resposta que vira o sorriso dos amigos do secretário do PD: “De jeito nenhum, assim como eu não votaria em Elly Schlein, que também conheço e com quem conversei algumas vezes”. Resumindo: um golpe duplo: não apenas nenhuma voz e nenhuma expressão de apoio, mas uma espécie de igualdade entre Elly e o tão odiado Meloni.

Mas o pior ainda está por vir: “O que está faltando?” pergunta o entrevistador, referindo-se a Schlein. E aqui Elodie alinha e depois crava os pregos finais para selar o caixão: “Carisma. E sem carisma fica difícil te ouvir. Quando a ouço dizer que considera seu trabalho temporário e sonha em ser diretora, ela perde força e credibilidade.” E assim estabelecemos também o que Elly considerava seu ponto forte: sua dimensão política não profissional. golpe. Pergunta: “Meloni tem carisma?” A resposta contundente de Elodie: “Ele tem, ele tem.

Pop. Naturalmente, a cantora relata que está na outra metade do campo em relação ao primeiro-ministro. Mas há um respeito palpável por Meloni – apesar da dissidência – enquanto à secretária do PD é negado o dom do carisma e – sejamos honestos – não é reconhecido nenhum estatuto que a tornaria uma referência, uma fonte de inspiração, uma alternativa credível que tornaria para o líder. dos Irmãos da Itália.

Você entende bem que para Elly é uma espécie de Caporetto. Por um lado, as pessoas no edifício não o levam a sério, mas por outro lado, mesmo aqueles que deveriam ser mais sensíveis a uma dimensão puramente orientada para o movimento não o reconhecem. Aqueles que estão sentados ao lado dela na Câmara são estranhos, e aqueles que entram no carro alegórico do Orgulho com ela também estão com frio. A sensação é que subir ao selim em 2027 será uma tarefa muito difícil.