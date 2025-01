Elogios à CE e menção a Maha Kumbh: O que o PM Modi disse no primeiro Mann Ki Baat de 2025

O primeiro-ministro Narendra Modi elogiou no domingo a Comissão Eleitoral, dizendo que esta utilizou o poder da tecnologia para fortalecer o poder popular e também demonstrou compromisso com um processo eleitoral justo. Os elogios do primeiro-ministro Modi ao órgão eleitoral na sua transmissão mensal Mann ki Baat vieram antes do dia da sua fundação, 25 de janeiro, comemorado como o Dia Nacional do Eleitor, e em meio a críticas frequentes da oposição por seu alegado preconceito pró-BJP.

A CE modernizou e fortaleceu o processo eleitoral de tempos em tempos, disse o primeiro-ministro Modi.

“Utilizou o poder da tecnologia para fortalecer o poder do povo”, disse ele, apelando às pessoas para que participem em grande número no processo eleitoral para fazerem parte e capacitarem o processo democrático.

Os partidos da oposição têm levantado cada vez mais dúvidas sobre a integridade das máquinas de votação electrónica (EVM), e os comentários do Primeiro-Ministro Modi podem ser vistos como um endosso às EVM.

O primeiro-ministro disse que havia dúvidas sobre a viabilidade da Índia como democracia após a independência, mas o país provou que estavam erradas. Afinal, a Índia é a mãe da democracia, disse ele.

O programa realizou-se no terceiro domingo deste mês, em vez do último, como costuma acontecer, já que o próximo domingo é o Dia da República, observou o primeiro-ministro Modi.

O primeiro-ministro reproduziu pequenos clipes de áudio de alguns dos membros da assembleia constituinte da Índia, incluindo o seu presidente Rajendra Prasad, Bhim Rao Ambedkar e Syama Prasad Mookerjee, para destacar os valores que promoveram.

Ambedkar apelou a que todos trabalhem juntos para o benefício de todos, enquanto Prasad destacou o compromisso da Índia com os valores humanistas, disse ele.

“Devíamos inspirar-nos neles para construir uma Índia da qual os nossos redatores da Constituição se orgulhariam”, disse o primeiro-ministro Modi.

O Dia da República marcará o 75º aniversário da implementação da Constituição, disse ele.

Falando sobre o Maha Kumbh em curso em Prayagraj, o ministro-chefe disse que pessoas de várias castas e regiões se reuniram. Não há discriminação de qualquer tipo, acrescentou.

O primeiro-ministro Modi disse que a ampla participação dos jovens é visível na gigantesca reunião de devotos, dizendo que fortalecerá as raízes da civilização e garantirá um futuro dourado.

A popularidade global do evento é motivo de orgulho para todos os indianos, acrescentou.