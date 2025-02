Elon Musk aceita a publicação de JK Rowling sobre ideologia de gênero que afirma que ‘sexo é real’

O autor britânico JK Rowling recentemente criticou os líderes de esquerda por impor uma ideologia de gênero entre as pessoas. Sua publicação sobre redes sociais chamando a ideologia de gênero é uma causa importante de ‘danos físicos irreparáveis ​​a crianças vulneráveis’ também recebeu o apoio de Elon Musk.

JK Rowling também mencionou que muitas pessoas sofreram e tiveram que pagar um preço alto para aumentar suas vozes contra a ‘ideologia de gênero’ e apoiar o fato: ‘o sexo é real e as importações’.

“Ninguém votou nisso, a grande maioria das pessoas não concorda com isso, no entanto, foi imposto, de cima para baixo, por políticos, órgãos de assistência médica, academia, seções de mídia, celebridades e até pela polícia. Seus ativistas ameaçaram e promulgaram violência àqueles que ousaram se opor “, escreveu a famosa série de sete volumes, Harry Potter, em uma publicação sobre redes sociais na quinta -feira.

“As pessoas foram difamadas e discriminadas. Os trabalhos foram perdidos e as vidas foram arruinadas, tudo pelo crime de saber que o sexo é real e importante “, acrescentou Rowling na posição.

Vários usuários expressaram sua opinião sobre a publicação de JK Rowling. O bilionário de tecnologia e um aliado próximo do presidente dos EUA, Donald Trump, Elon Musk apoiaram sua publicação e comentaram: “absolutamente”.

Anteriormente, JK Rowling havia apoiado a ordem executiva do presidente dos EUA, Donald Trump, que proíbe os atletas transgêneros do esporte feminino e atacou os governos anteriores dos EUA.

“Alguns foram recompensados ​​por ter uma encruzilhada cruzada pelo acesso a todos os espaços anteriormente reservados para as mulheres. Outros transformaram seu status delicioso como vítima do delicioso novo em uma desculpa para ameaçar, agredir e assediar mulheres.

Depois de mencionar problemas com a ‘ideologia de gênero’, JK Rowling disse que as vítimas reais da situação foram “mulheres, crianças e pessoas homossexuais”.

“As pessoas homossexuais que resistiram ao movimento e pagaram um preço horrível, e as pessoas comuns que trabalham em ambientes onde um fora do lugar poderia vê -lo difamado ou descartado construtivamente. Não me diga que é uma pequena minoria. Esse movimento impactou a sociedade desastrosa “, diz a publicação de Rowling.