Elon Musk acusa a FEMA de gastar ilegalmente US $ 59 milhões em estadias em hotéis de luxo para migrantes ilegais: ‘insubordinação bruta’

“Insubordinação grosseira”, diz Musk

“A equipe @Doge acaba de descobrir que a FEMA enviou US $ 59 milhões na semana passada para hotéis de luxo na cidade de Nova York para abrigar migrantes ilegais”, escreveu Musk em X. “Envie esse dinheiro violou a lei e está em insubordinação no bruto do executivo do presidente do presidente ordem.