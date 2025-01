Elon Musk acusa o governo do Reino Unido de falhar no escândalo de aliciamento infantil: Secretário de Saúde revida

Um importante político britânico respondeu na sexta-feira às críticas de Elon Musk sobre a forma como o governo lidou com um escândalo histórico de preparação de crianças.

Nos últimos dias, Musk compartilhou e reagiu a postagens em sua plataforma X que criticavam o governo britânico depois que este rejeitou um pedido de inquérito público sobre o escândalo de aliciamento na cidade de Oldham, no norte da Inglaterra.

Embora o secretário da Saúde, Wes Streeting, tenha dito que as opiniões de Musk foram “mal avaliadas e certamente mal informadas”, ele instou o homem mais rico do mundo e confidente próximo do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, a trabalhar com o governo para resolver o problema da exploração sexual infantil.

O governo argumentou que Oldham deveria seguir os passos de outras cidades e encomendar a sua própria investigação sobre o abuso histórico de principalmente meninas.

Um relatório de 2022 sobre medidas de salvaguarda em Oldham entre 2011 e 2014 concluiu que as agências locais falharam com as crianças, mas que não houve encobrimento, apesar das “preocupações legítimas” de que a extrema direita capitalizaria as “condenações de alto perfil de criminosos predominantemente paquistaneses”. o país.

Musk também mirou no primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, que, segundo ele, não conseguiu levar à justiça o que muitos chamam de “gangues de estupro” quando era diretor do Ministério Público entre 2008 e 2013. Os escândalos, disse Musk na sexta-feira, representam um “ crime massivo contra a humanidade.”

Streeting disse à ITV News que o governo levava a exploração sexual infantil “incrivelmente a sério” e que apoiava uma investigação sobre o escândalo de Oldham, mas que deveria ser realizada a nível local.

“Acho que algumas das críticas que Elon Musk fez foram mal avaliadas e certamente mal informadas, mas estamos dispostos a trabalhar com Elon Musk, que acredito ter um papel importante a desempenhar com sua plataforma de mídia social para ajudar a nós e aos outros”. . países para resolver este sério problema”, disse Streeting. “Então, se você quiser trabalhar conosco e arregaçar as mangas, nós agradeceríamos.”

Musk supostamente demonstrou grande interesse na cena política do Reino Unido desde que o Partido Trabalhista, de centro-esquerda, obteve uma vitória eleitoral esmagadora em julho de 2024, encerrando 14 anos de governo conservador.

Musk retuitou as críticas a Starmer e à hashtag TwoTierKeir, uma abreviação para uma afirmação infundada de que a Grã-Bretanha tem um “policiamento de dois níveis”, em que os manifestantes de extrema direita são tratados com mais severidade do que os manifestantes pró-Palestina ou Black Lives Matter.

Musk também comparou as tentativas britânicas de erradicar a desinformação online com as da União Soviética, enquanto durante o verão de violência anti-imigrante em todo o Reino Unido ele twittou que “a guerra civil é inevitável”.

Musk também apoiou os apelos na sexta-feira para convocar eleições gerais no Reino Unido, apenas seis meses após a última. “O povo da Grã-Bretanha não quer de forma alguma este governo. Novas eleições”, escreveu ele.

Ele também expressou recentemente apoio a Stephen Yaxley-Lennon, o fundador da Liga de Defesa Inglesa de extrema direita, mais conhecido como Tommy Robinson, que cumpre uma pena de 18 meses de prisão por desacato ao tribunal.