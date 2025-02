Elon Musk alerta que ‘a América declarará a falência’ se o déficit não for fixo e a despesa desnecessária continua

O CEO da Tesla e o auto -proclamado “Dogle Head”, Elon Musk, criticou abruptamente as despesas do governo dos Estados Unidos, alertando que, se o déficit crescente não for abordado: “Os Estados Unidos declararão falência”. Falando em uma entrevista à Fox News na terça -feira, Musk disse que o contribuinte americano “deveria ser louco como o inferno” por despesas com resíduos.