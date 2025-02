Elon Musk aparece na Casa Branca defendendo o trabalho de Doge, mas reconhecendo erros | Notícias do mundo

WASHINGTON: O conselheiro mais poderoso do presidente Donald Trump, Elon Musk, fez uma aparição pública rara na Casa Branca na terça -feira para defender os cortes rápidos e extensos que ele está pressionando por todo o governo federal e reconhece que houve erros e serão mais. Musk parou ao lado da mesa resolvido com seu filho pequeno quando Trump elogiou o trabalho de Musk com seu departamento de eficiência do governo para reduzir os gastos e, enquanto o presidente assinou uma ordem executiva para continuar reduzindo a personalidade federal do trabalho.

Apesar das preocupações de que ele esteja acumulando um poder inexplicável com pouca transparência, Musk se descreveu como um livro aberto. Ele brincou que o escrutínio sobre sua extensa influência nas agências federais era como um “exame diário de proctologia”. Embora a promessa de Musk seja “transparente máxima”, a Casa Branca demitiu na terça -feira o Inspetor Geral da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, um dia após o escritório de Colorio alertou que o desmantelamento dirigido no DUGE da USAID que o tornou quase impossível monitorar US $ 8,2 bilhões em fundos humanitários.

Musk, levando perguntas de jornalistas pela primeira vez desde que ingressou no governo Trump como funcionário especial do governo, defendeu o trabalho de Doge como “senso comum” e “não -draconiano ou radical”. “As pessoas votaram em uma importante reforma do governo, e é isso que as pessoas vão conseguir”, disse ele. “É disso que se trata a democracia”. Musk, a pessoa mais rica do mundo e o proprietário da plataforma de mídia social X, disse que estava tentando ser “o mais transparente possível” e disse que o trabalho da organização foi compartilhado em X e no site da Dege. No entanto, o site da DOGE não possui informações e as publicações X não têm muitos detalhes, incluindo quais programas estão sendo reduzidos e onde a organização tem acesso.

Musk reconheceu, em resposta a uma pergunta, que algumas das declarações que ele fez sobre programas e gastos do governo foram incorretos. “Algumas das coisas que digo que serão incorretas e devem ser corrigidas. Portanto, ninguém pode derrotar 1.000 ”, disse ele, acrescentou que agiria rapidamente para corrigir os erros.

Ele reconheceu que Dege também poderia estar cometendo erros.

“Estamos nos movendo rapidamente, então cometeremos erros, mas também corrigiremos os erros muito rapidamente”, disse Musk. Musk disse que existem algumas pessoas boas na burocracia federal, mas que elas precisam ser responsáveis. Musk se referiu à burocracia federal como um quarto ramo “não escolhido” que tinha mais poder do que qualquer representante escolhido “. Trump e Musk estão pressionando os trabalhadores federais a renunciarem em troca de incentivos financeiros, embora seu plano esteja atualmente aguardando enquanto um juiz revisa sua legalidade. O programa de renúncia diferido, comumente descrito como uma compra, permitiria que os funcionários parassem de fumar e ainda fossem pagos até 30 de setembro. As autoridades do governo disseram que mais de 65.000 trabalhadores receberam a oferta.

Uma folha informativa da Casa Branca na Ordem Executiva que Trump assinou por lei. “Ele também disse que as agências não devem” contratar não mais de um funcionário para cada quatro funcionários que se afastam do serviço federal.

Centenas de pessoas se reuniram para uma manifestação na terça -feira do outro lado da Capitol Street, nos Estados Unidos, em apoio a trabalhadores federais. Janet Connelly, designer gráfica do Departamento de Energia, disse que está farta de e -mails do escritório de gerenciamento de pessoal incentivando as pessoas a levar o programa de demissão diferida. Ela tentou usar sua configuração de spam para filtrar os e -mails, mas foi em vão. Connelly disse que não tem planos de aceitar a oferta.

“Desde o primeiro momento, eu não confiava nele”, disse ele. Connelly disse que acha que seu trabalho está tentando fazer um serviço importante para o público americano.

“É muito fácil nos difamar”, disse ele. Outros disseram que o medo e a incerteza varreram a força de trabalho federal.

“Eles estão preocupados com o trabalho deles. Eles estão preocupados com suas famílias. Eles também estão preocupados com seu trabalho e as comunidades que estão servindo “, disse Helen Bottcher, ex -funcionária da Agência de Proteção Ambiental e atual líder sindical em Seattle. Bottcher participou de uma conferência de imprensa organizada pela senadora Patty Murray, democrata de Washington.

Murray disse que os trabalhadores “merecem melhor do que serem ameaçados, intimidados e empurrados por Elon Musk e Donald Trump”. Ele também disse que “realmente precisamos dessas pessoas para permanecer no trabalho ou as coisas começarão a quebrar”. Um advogado do governo, que conversou com a Associated Press sobre a condição de anonimato por medo de represálias, disse que foi um momento assustador ser um trabalhador federal.

Ela disse que as pessoas estão preocupadas com o fato de seus telefones e computadores estarem sendo monitorados. Ela é mãe solteira com uma filha pequena, e seu pai pede que ela aceite um emprego mais seguro no setor privado. Mas é cético em relação ao programa de demissão diferida, enfatizando que aceitar a oferta significa que os trabalhadores não podem processar se não forem pagos o que é prometido.