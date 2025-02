Elon Musk apoiou o ultimato para os funcionários federais dos EUA: ‘Show Weekly Labor Achievements ou Renigna’ | Notícias do mundo

WASHINGTON: Os funcionários do governo federal dos Estados Unidos.

Os e -mails eletrônicos foram enviados logo após Elon Musk, que serve como o custo da redução de custos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, emitiu um breve aviso sobre o ultimato na plataforma de mídia social X, informou a agência do Xinhua News.

Musk emitiu sua publicação apenas algumas horas depois que o presidente Donald Trump publicou em sua própria rede social, Truth Social, que Dege deve ser mais agressivo em suas tentativas de reduzir e remodelar a força de trabalho federal de 2,3 milhões de pessoas.

“De acordo com as instruções do Presidente @RealDonaldTrump, todos os funcionários federais receberão um e -mail solicitando o que fizeram na semana passada”, disse Musk em uma publicação.

Os funcionários federais, incluindo alguns juízes, funcionários do tribunal e funcionários da prisão federal, receberam um e -mail de três linhas com esta instrução: “Responda a este email com aproximadamente 5 balas do que ele alcançou na semana passada e CC ao seu gerente”. Associated Press informado.

O prazo para responder foi listado como 23h59 na segunda -feira, embora o email não tenha incluído a ameaça das redes sociais de Musk sobre aqueles que não respondem, acrescentou a agência de notícias.

Milhares de funcionários do governo já foram expulsos da força de trabalho federal, sendo demitidos ou oferecidos uma compra, enquanto o governo Trump trabalha para racionalizar o governo.

Trump falou repetidamente sobre Musk como líder funcional de Doge, que não é um apartamento no nível do gabinete, mas a Casa Branca disse em uma apresentação judicial este mês que Musk não tinha autoridade sobre Doge e não era um funcionário do programa.