Elon Musk concorda com Priyanka Chaturvedi, líder do Shiv Sena de Uddhav Thackeray, sobre gangues de aliciamento paquistanesas

Elon Musk concorda com Priyanka Chaturvedi, líder do Shiv Sena de Uddhav

Em meio à crescente objeção ao uso do termo genérico “asiático” em referência à gangue de aliciamento envolvida no histórico escândalo de abuso sexual infantil, Priyanaka Chaturvedi, líder do Shiv Sena (UBT), liderado por Uddhav Thackeray, disse na quarta-feira que deveriam ser chamados de “paquistaneses”. “gangue do banheiro” e não asiático.

Há poucos dias, o CEO da Tesla, Elon Musk, que também possui a plataforma de microblogging X, lançou um ataque contundente ao governo do Reino Unido liderado por Keir Starmer pela forma como lidou com o escândalo no país.

No entanto, o primeiro-ministro britânico respondeu rapidamente, dizendo que reabriu tais casos e lançou o primeiro processo contra uma “gangue de aliciamento asiático” em Rochdale, quando era chefe do Crown Prosecution Service (CPS).

Depois disso, Priyanka Chaturvedi acessou a plataforma de mídia social

O tweet de Chaturvedi já recebeu atenção de todo o mundo e Musk respondeu.

“É verdade”, disse Musk em resposta à postagem do parlamentar do Shiv Sena Rajya Sabha.

A postagem de Chaturvedi foi visualizada por mais de 1,2 milhão de usuários. 37 mil usuários gostaram e mais de 1.700 pessoas também comentaram.

Vários usuários das redes sociais também reagiram à postagem do deputado da Sena UBT.

“Grooming é uma palavra muito bonita para esses abusos”, disse um usuário.

Outro usuário disse: “Acho que isso é culpa de um indivíduo ou de um pequeno grupo de gangsters, não de todos os paquistaneses”.

Alguns usuários do X também elogiaram o Chaturvedi, chamando-o de “ponto válido”.

“Referência vaga” A Rede de Organizações Sikh (NSO) também denunciou o comentário de Starmer, dizendo: “Este uso de referência vaga a gangues de aliciamento ‘asiáticas’ é extremamente decepcionante por parte do primeiro-ministro.”

De acordo com PTI, Alguns grupos hindus britânicos também levantaram preocupações semelhantes sobre o politicamente correcto das autoridades do Reino Unido ao falharem com as vítimas de tais crimes.

Entretanto, Starmer disse que o seu governo estava a “agir” para prevenir uma maior exploração sexual de crianças e reiterou a sua oposição à realização de um novo inquérito público sobre o escândalo do Grooming.

