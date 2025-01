Elon Musk dá uma guinada de 180 graus contra o líder do Partido Reformista do Reino Unido, Nigel Farage, após desentendimento

O CEO da Tesla, Elon Musk, disse no domingo que Nigel Farage, líder do partido de direita britânico Reform UK, deveria renunciar. A medida de Musk surgiu como uma retirada abrupta do apoio ao activista do Brexit que está a tentar abalar novamente o establishment político britânico.

“O Partido Reformista precisa de um novo líder. Farage não tem o que é preciso”, disse Musk no domingo em sua plataforma de mídia social X, poucas horas depois de Farage descrevê-lo como um amigo que fez o Reform parecer “legal”. A Reuters relatou.

Farage reagiu aos comentários de Musk dizendo: “Bem, isso é uma surpresa! Elon é uma pessoa extraordinária, mas infelizmente não concordo com isso. “Minha opinião continua sendo que Tommy Robinson não é adequado para reformas e eu nunca traio meus princípios.”

Musk, um aliado próximo do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, aparentemente apoiou Farage e posou para uma foto com ele no mês passado. Ele conheceu Farage em dezembro no resort Mar-a-Lago do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, que Farage descreveu como “histórico” e “legal”.

Farage defendeu os ataques do magnata da tecnologia ao governo do Reino Unido sobre a maneira como lida com gangues de preparação em uma série de postagens no X, embora tenha se distanciado do apoio de Musk a Robinson, dizendo que “não era o que precisamos”.

Farage disse anteriormente que está em negociações com Musk sobre a doação do bilionário ao Reform para ajudá-lo a desafiar os partidos conservadores e trabalhistas dominantes.

Mas em uma postagem no X na quinta-feira, Musk expressou apoio ao extremista britânico preso Tommy Robinson, gerando um desentendimento com Farage, informou a AFP. Robinson foi preso em outubro depois de admitir desacato ao tribunal num caso de difamação de longa data envolvendo um refugiado sírio.

Musk já tentou influenciar a política britânica e criticou repetidamente o primeiro-ministro Keir Starmer desde os distúrbios anti-imigração do verão passado.

Na semana passada, o fundador da Tesla apoiou pedidos de uma investigação nacional sobre o tratamento de casos de estupro de meninas menores de idade por homens de ascendência paquistanesa pela promotoria governamental que Starmer liderou anteriormente.

Uma investigação de 2014 descobriu que pelo menos 1.400 crianças foram sujeitas a exploração sexual em Rotherham, no norte de Inglaterra, entre 1997 e 2013.

O Times disse que Starmer deveria responder às críticas em uma entrevista coletiva na segunda-feira, dizendo que deu luz verde para processar redes de pedófilos em 2013 e reformou a forma como os promotores lidam com casos de abuso infantil.

Mas é improvável que ele critique diretamente Musk, dada a proximidade do bilionário com Trump, disse o jornal.

Um porta-voz do gabinete de Starmer não quis comentar.

No domingo, o ministro da saúde do Reino Unido, Wes Streeting, defendeu Starmer e outro membro de seu gabinete, Jess Phillips, que provocou a ira de Musk por supostamente dizer que qualquer nova investigação sobre outro caso de estupro coletivo deveria ser conduzida pela autoridade local.