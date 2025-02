Elon Musk descarta as especulações de compra de Tiktok: “Não tenho plano para isso”

O Illonario Elon Musk confirmou que não está interessado em comprar Tiktok, a aplicação popular de vídeos curtos sob a ameaça de uma proibição dos Estados Unidos devido a preocupações com a segurança nacional com seu proprietário chinês, Bydance.

Os comentários de Elon Musk, feitos no final de janeiro, foram lançados on -line pelo Welt Group, uma divisão da empresa de mídia alemã Axel Springer Se, que organizou uma cúpula onde o CEO da Tesla se juntou à videoconferência. “Não fiz uma oferta para Tiktok”, disse Musk, respondendo à sugestão do presidente Donald Trump de que ele poderia comprar o pedido, se quisesse.

Musk esclareceu ainda mais: “Não tenho plano para o que faria se tivesse Tiktok”, observando que ele não usa o aplicativo pessoalmente e não está familiarizado com seu formato. Ele enfatizou sua preferência por construir empresas a partir do zero, acrescentando: “Não estou mordendo o pouco a adquirir o Tiktok, não adiciono empresas em geral, é bastante raro”. Musk enfatizou que sua aquisição de um bilhão de dólares nas redes sociais do Twitter, agora chamada X, foi uma exceção às suas práticas comerciais habituais.