Elon Musk diz que “ama” Donald Trump “tanto quanto …”; O presidente dos Estados Unidos responde

O bilionário tecnológico Elon Musk declarou oficialmente seu amor pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. No sábado, Musk escreveu em sua plataforma de mídia social X: “I Donald Trump”.

No entanto, o CEO de Tesla acrescentou uma condição a esta declaração e disse: “… por mais que um homem heterossexual possa amar outro homem”.

O filho de Trump, Donald Trump Jr, encontrou o post Hilariante de Elon Musk e reagiu com emojis rindo.

A publicação de Musk ganhou muita tração e, é claro, as redes sociais inundaram o espaço com piadas sobre o “bromance” de Elon Musk e Donald Trump.

“Vocês dois vão quebrar eventualmente”, perguntou a um usuário, compartilhando uma imagem gerada pela dupla inspirada no “The Notebook”.

Durante uma sessão informativa da Casa Branca com o primeiro -ministro japonês Shigeru Ihiba, o repórter da Fox News, Peter Doocy, levou o momento e perguntou a Donald Trump sobre o cargo de Elon Musk.

Trump deu de ombros com seu sorriso exclusivo e disse: “Oh, acho que ela concorda com isso … de alguma forma”.

Por que a piada?

A posição de Elon Musk ocorre depois que Donald Trump consolidou seu papel como aliado -chave, doando mais de US $ 100 milhões para as causas do Partido Republicano, participando de manifestações e moldando a política, semanas depois de retornar à Casa Branca.