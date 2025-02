Elon Musk diz que “tornando a Europa grande novamente”, compartilha o discurso de JD Vance da conferência de segurança de Munique

O bilionário empresário Elon Musk apresentou seu apoio ao vice -presidente dos Estados Unidos, JD Vance, após seus controversos comentários na Conferência de Segurança de Munique, pedindo um ressurgimento dos valores tradicionais da Europa.

Musk levou à plataforma de mídia social X, publicando: “Torne a Europa ótima novamente! Mega, Mega, Mega! “Em reação ao discurso de Vance.

Vance proferiu uma crítica contundente aos governos europeus, acusando -os de restringir a liberdade de expressão e minar a democracia por dentro. Falando a uma audiência de líderes políticos, oficiais militares e diplomáticos, ele rejeitou preocupações sobre a interferência russa na política européia, uma posição que estava alinhada com o ceticismo do ex -presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em relação aos relatórios de inteligência sobre o assunto.

Um aviso marcado para a Europa Vance argumentou que a maior ameaça na Europa não eram poderes externos como a Rússia ou a China, mas uma erosão auto -fligida dos princípios democráticos. “A ameaça que mais me preocupa com a Europa não é a Rússia, não é a China, não é nenhum outro ator externo. O que me preocupa é a ameaça de dentro, a retirada da Europa de alguns de seus valores mais fundamentais, os valores compartilhados com os Estados Unidos da América ”, disse ele.

Ele começou a criticar Bruxelas por manter as redes sociais sob o pretexto de combater o discurso de ódio e acusou a Alemanha de medidas pesadas contra seus próprios cidadãos por expressar opiniões controversas. A Suécia e o Reino Unido também foram chamados para o que ele descreveu como uma deterioração das liberdades religiosas.

Seus comentários deixaram muitos no público visivelmente perplexo, com relatos que sugeriram que não havia aplausos em uma das salas secundárias da conferência onde os participantes ouviram.

Os líderes europeus respondem As declarações de Vance foram encontradas com uma rápida condenação de autoridades européias. Nathalie Tocci, diretora do grupo de especialistas de Istituto Affari Interni, descreveu suas palavras um ataque direto à democracia européia. “O ataque de Vance à democracia europeia em Munique, torcendo perversamente a linguagem da própria democracia, não deve deixar nenhuma dúvida de que o objetivo deste governo é destruir a UE e suas democracias liberais”, disse ele.

O ministro da Defesa Alemão Boris Pistorius também rejeitou as comparações de Vance. “Se eu entendi corretamente, você está comparando partes da Europa com regimes autoritários. Isso não é aceitável ”, disse ele.

Controvérsia das eleições romenas Vance foi particularmente crítico do cancelamento das eleições presidenciais de novembro da Romênia, que foi revogado pela principal corte do país sobre as acusações de interferência russa. Ele descartou o raciocínio por trás da decisão, comparando -a com as táticas da era soviética.

“Se você está concorrendo por medo de seus próprios eleitores, não há nada que os Estados Unidos possam fazer por você”, disse ele, questionando se as eleições poderiam realmente ser consideradas democráticas se fossem tão facilmente interrompidas pela influência estrangeira.

