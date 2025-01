Elon Musk é um dos homens mais perigosos do planeta, diz o ex-líder escocês

Os ataques de Musk ao governo e aos políticos britânicos vão desde acusações graves de encobrimento de crimes de gangues até apelos diretos à demissão do primeiro-ministro Keir Starmer.

Os seus comentários inflamatórios, incluindo a retórica anti-imigrante e islamofóbica, bem como o seu apoio aberto a figuras da extrema-direita no Reino Unido e através Europageraram condenação generalizada, alimentando o debate sobre a influência estrangeira, a liberdade de expressão e o papel das redes sociais na política moderna.

Em uma postagem na plataforma de mídia social X na quinta-feira, Yousaf acusou Musk de amplificar ideologias prejudiciais, espalhar desinformação e usar a sua influência para minar a democracia.

A declaração de Yousaf segue um padrão de ações e comentários cada vez mais controversos de Musk, que tem enfrentado críticas por se alinhar com figuras de extrema direita e promover sentimentos anti-muçulmanos.

De acordo com Yousaf, o comportamento de Musk reflete uma tendência global de indivíduos poderosos que aproveitam as suas plataformas para normalizar preconceitos e criar divisão.

“Não se trata apenas de um tweet ou de um indivíduo”, escreveu Yousaf. “Este é um padrão que estamos a observar a nível mundial, onde indivíduos poderosos com plataformas massivas estão a amplificar a retórica prejudicial. Estão a normalizar o preconceito e a espalhar a desinformação para criar divisão.”

Yousaf destacou especificamente o apoio de Musk a figuras e movimentos ligados a ideologias de extrema direita, incluindo Tommy Robinson, Geert Wilders e o partido alemão AfD.

“É preocupante que sejam as suas simpatias de extrema direita, movidas pelo ódio anti-muçulmano, que pareçam ser a força motriz do homem mais rico do mundo”, disse Yousaf.

– ‘IGNOR MUSK, A EXTREMA DIREITA NÃO É UMA OPÇÃO’

Yousaf também fez uma comparação histórica assustadora, sugerindo que a retórica de Musk reflete o populismo de extrema direita da década de 1930.

“Se Elon Musk tivesse existido na década de 1930, as suas ações e retórica sugerem que ele poderia muito bem ter amplificado o perigoso populismo de extrema direita daquela época, tal como faz hoje”, alertou. “E, claro, a história ensinou-nos as consequências catastróficas de permitir que o ódio contra uma comunidade não seja controlado.”

Além disso, ele acusou Musk de tentar subverter a democracia, citando os alegados esforços do magnata empresarial americano para derrubar o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer.

No verão passado, Yousaf alertou sobre a influência de Musk depois que o bilionário alimentou a intolerância racial no Reino Unido.

Desde então, as ações de Musk apenas reforçaram as suas preocupações, disse Yousaf. “Tudo, tudo o que ele fez desde então apenas reforçou essa visão.”

O apelo à acção de Yousaf enfatizou a necessidade de confrontar Musk e outros que promovem uma retórica divisiva. “Ignorar Musk e a extrema direita não é uma opção. Precisamos enfrentá-los. E devemos enfrentar a retórica divisiva”, disse ele.