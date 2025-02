Elon Musk está “dormindo no sofá e às vezes no chão” do...

Segundo os relatos, o CEO da Tesla, Elon Musk, está dormindo no chão de seu escritório do governo, localizado a poucos passos da Casa Branca e do presidente Donald Trump, de acordo com duas fontes republicanas familiarizadas com o assunto.

Desde que ele assumiu o papel de chefe do Departamento de Eficiência do Governo (DOGE), o bilionário de 53 anos trabalha em um escritório no Eisenhower Executive Office Building (EEOB), que faz parte do complexo da Casa Branca.

Uma fonte disse Pessoas Que Elon Musk está gastando uma quantidade notável de tempo em seu escritório de dux, até escolhendo dormir lá de vez em quando. “Ele foi escondido recentemente em seu escritório, incluindo dormir em um sofá e às vezes no chão”, compartilhou a fonte.

De acordo com um relatório de As notíciasA fonte disse Pessoas Que os “grandes confortos da EEOB, incluindo uma cafeteria e uma pista de boliche” The House “.

O EEOB abriga várias agências no escritório executivo do presidente e está localizado diretamente em frente à ala oeste. Uma fonte revelada para Pessoas Esse almíscar passou longas horas em seu escritório, até escolhendo dormir ocasionalmente.

Além disso, o filho de 4 anos de Musk, X æ A-XII, a quem ele compartilha com o cantor Grimes, tem sido visto com frequência no EEOB. No entanto, não está claro se a criança permanece durante a noite no prédio também.

Os relatórios sugeriram anteriormente que o CEO da Tesla, Elon Musk, morava em período parcial em Mar-a-Lago entre as eleições presidenciais e a inauguração, ajudando Trump com a transição da Casa Branca. Musk está aberto há muito tempo com seus hábitos não convencionais de sono, depois de passar três anos morando em uma fábrica de Tesla. Durante esse período, ele costumava dormir em um sofá, debaixo de sua mesa ou mesmo em uma barraca no teto.

Musk, que foi o maior doador da campanha eleitoral de Trump com uma contribuição de um quarto de um bilhão de dólares, reuniu uma equipe de jovens engenheiros para liderar um rigoroso programa de eficiência.

