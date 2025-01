Elon Musk está por trás da saída de Vivek Ramaswamy do DOGE? — Relatório de verificação | Notícias do mundo

Washington: Quando o empresário de origem indiana e líder republicano Vivek Ramaswamy se aposentou do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), apenas 69 dias depois de ter sido anunciado como co-chefe da equipe ao lado do bilionário tecnológico Elon Musk, um relatório revelou que ele era o CEO da Tesla que queria Ramaswamy “fora” da equipe.

O Politico informou, citando três pessoas com a preferência de Elon Musk, que disseram que o bilionário deixou claro que queria Ramaswamy fora do DOGE nos últimos dias. Horas depois da posse de Trump como 47º presidente dos Estados Unidos, Ramaswamy anunciou que não co-lideraria o DOGE.

A capacidade de Musk de congelar Ramaswamy, que por várias razões irritou alguns republicanos no círculo de Trump, é o mais recente sinal da sua influência na próxima administração. Prenuncia uma repetição de todas as lutas internas que marcaram o primeiro mandato de Trump. Ramaswamy “simplesmente queimou pontes e acabou queimando Elon”, disse um estrategista republicano próximo aos conselheiros de Trump. “Todo mundo quer sair de Mar-a-Lago, de DC.”

De acordo com o relatório, os comentários de Ramaswamy sobre X durante uma discussão sobre os vistos H-1B foram a “principal razão” pela qual alguns republicanos ficaram frustrados com ele. Em dezembro do ano passado, o líder de origem indiana criticou a cultura americana, dizendo que as empresas de tecnologia contratam trabalhadores estrangeiros porque o país “reverencia a mediocridade em detrimento da excelência”.

“Eles queriam que ele fosse embora antes do tweet, mas o expulsaram quando ele saiu”, disse ao Politico uma das três pessoas familiarizadas com sua saída. Ramaswamy planeja anunciar sua candidatura a governador de Ohio na próxima semana, informou o Politico. Uma pessoa próxima ao DOGE disse que Musk não acreditava que fosse viável para ele fazer campanha para um cargo público enquanto trabalhava no DOGE.

Enquanto isso, a porta-voz de transição de Trump, Anna Kelly, elogiou Ramaswamy, dizendo que ele “desempenhou um papel crítico em nos ajudar a criar o DOGE” e que seu plano de concorrer a governador “exige que ele permaneça fora do DOGE sob a estrutura que anunciamos hoje”.

O Politico informou, citando fontes, que Ramaswamy manteve a confidentes até a noite de sábado que estava ativamente envolvido no DOGE, dizendo que estava trabalhando na redação de ordens executivas. No entanto, uma pessoa familiarizada com o negócio relatou que quase nenhum trabalho relacionado ao DOGE foi realizado desde o início de dezembro.

Na semana passada, ele esperava alcançar alguns marcos importantes antes de concorrer a governador. Agora, Ramaswamy e a sua equipa estão a tentar apresentar a sua saída de uma forma positiva, especialmente porque ocorre no momento em que Trump inicia o seu mandato. Ramaswamy optou por não comentar as supostas tensões entre ele e Musk.

Uma pessoa familiarizada com o pensamento de Ramaswamy disse que agora eles estão em boas condições e que “a realidade é que não foi possível” concorrer a governador e co-liderar o DOGE “ambos ao mesmo tempo”. Ramaswamy compareceu à posse do presidente dos EUA, Donald Trump, onde conversou com Susie Wiles, chefe de gabinete de Trump.

Na manhã de segunda-feira, Ramaswamy postou uma foto sua com Musk apertando a mão. “Um novo amanhecer”, escreveu ele. Mas ele já estava prestes a sair. Naquele mesmo dia, uma pessoa próxima a Ramaswamy, a quem foi concedido anonimato para falar livremente, confirmou que Ramaswamy estava saindo, segundo a reportagem do Politico.