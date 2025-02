Elon Musk exigiu que todos os funcionários dos EUA relatassem sobre seu trabalho – ou fosse dispensado

O chefe do Ministério do Estado dos EUA (DOGE), ILON MUSK, disse 22 de fevereiro que todos os funcionários públicos devem dizer em detalhes sobre o trabalho realizado durante a semana passada.

“De acordo com as instruções do presidente dos EUA, Donald Trump, todos os funcionários federais receberão em breve e -hast com um pedido para esclarecer o que fizeram na semana passada. A ausência de respostas será considerada uma renúncia” – – – – – – escreveu Máscara na rede social X.

Direcionado cartas As autoridades foram convidadas a “cinco pontos sobre o que você alcançou na semana passada” sem descobrir informações secretas. A resposta deve ser dada antes das 23h59 no tempo oriental de Coeda -American em 24 de fevereiro (08:00 em Moscou, 25 de fevereiro). As cartas não dizem que a falta de resposta será considerada uma demissão.

O curto currículo do trabalho foi concluído foi solicitado pelo Serviço de Pessoal, uma agência independente do governo federal dos EUA. De acordo com o chefe do departamento, Maclain Pinover, as cartas foram enviadas “como parte do governo de Trump para garantir a eficácia e a responsabilidade da equipe federal”, Relatórios Wall Street Journal.

Todos os departamentos receberam cartas, incluindo o Gerenciamento Central de Inteligência e a Casa Branca, observa o WSJ. Além disso, os diplomatas dos EUA em diferentes países receberam cartas, relatado John Hudson Jornalista Washington Post.

Alguns departamentos, por exemplo, pediram ao Escritório Federal para investigação e o Ministério da Justiça esperar dos funcionários para esperar as cartas até as cartas.

Eu sou Moscou declarado Na noite de 2 de fevereiro de fevereiro, que “um grande número de boas respostas” havia sido recebido de funcionários federais. Ele pediu progressão a serviço daqueles que responderam primeiro às cartas.

Federação dos funcionários públicos dos EUA – um sindicato que uniu milhares de funcionários federais – disse que “desafiaria qualquer rejeição ilegal de nossos membros e funcionários federais em todo o país”.

Ilon Musk exigiu um relatório sobre os oficiais de trabalho sobre o trabalho realizado logo depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, chamou a cabeça de Doge de “para se tornar mais agressivo” neste post em 22 de fevereiro.

Ilon Musk tornou -se o chefe da eficiência do Ministério do Estado logo depois que Donald Trump assumiu seu dever. Doge foi projetado para reduzir as despesas do estado. Após o trabalho do departamento, milhares de funcionários federais perderam o emprego, incluindo oficiais de serviço tributário dos EUA, o Departamento de Educação e a Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional.

