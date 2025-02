Elon Musk India Connection: Conheça Shivon Zilis, mãe de 3 filhos do CEO da Tesla, que conheceu o primeiro -ministro Modi nos EUA.

O primeiro -ministro Narendra Modi conheceu Elon Musk, que dirige o Departamento de Eficiência do Governo (Doge), junto com sua família na Blair House em Washington DC. A família de Musk incluiu seu parceiro, Shivon Zilis, e seus três filhos.

Elon Musk tem o filho dos gêmeos Sprider e sua filha Azure (através da fertilização in vitro) e outra criança com Zilis. Então, em junho de 2024, de acordo com Pessoas Relatório, Musk confirmou a chegada de seu 12º filho junto com Zilis, cujo nome ainda não foi tornado público.

Aparência de perfil anterior Shivon Zilis Enquanto isso, esta é a segunda aparência de alto perfil de Zilis. Anteriormente, em Janaury 19, ele era visto com Musk no jantar do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Museu da Construção, que foi realizado um dia antes de sua inauguração no cargo.

Quem é Shivon Zilis? Shivon Zilis, 38 anos, nasceu no Canadá de seu pai, Richard Zilis, canadense, e sua mãe, Sharda N, que é a Índia.

Ele ingressou na empresa de inteligência artificial da Musk Neuralink em maio de 2017.

Ela é diretora de operações e projetos especiais da empresa.

De acordo com seu perfil do LinkedIn, ele completou seu diploma ou artes, economia e filosofia na Universidade de Yale.

Também tem sido associado a empresas, incluindo o OpenAI como membro do conselho e consultor e diretor de projeto da Tesla. Ele também trabalhou com o Conselho de Administração do Alberta Machine Intelligence Institute e o Vector Institue, entre outros.

Os relatórios também disseram que em 2015, Zilis foi incluído na lista de Venture Capitalist of Forbes 30 com menos de 30 anos, enquanto também reconhecia na lista LickedIn Lubble 35.

O que Modi discutiu com almíscar? Após a reunião, o primeiro -ministro Modi liderou X e disse que escreveu: “Discutimos várias questões, incluindo aquelas que eu amo, como espaço, mobilidade, tecnologia e inovação. Conversei sobre os esforços da Índia em relação à reforma e promoção do “governo mínimo, governança máxima”.

