Elon Musk parabeniza Jeff Bezos quando o New Glenn da Blue Origin chega à órbita em seu vôo inaugural

O empresário bilionário Elon Musk parabenizou o rival Jeff Bezos depois que o foguete New Glenn da Blue Origin alcançou a órbita com sucesso em seu vôo de estreia. Musk escreveu no X: “Parabéns por alcançar a órbita na primeira tentativa! @JeffBezos.”

A conquista histórica representa um marco importante para a empresa de exploração espacial de Bezos, Blue Origin. A empresa confirmou o sucesso através da sua conta X e afirmou: “O corte do motor do segundo estágio foi confirmado. O segundo estágio e a carga útil do New Glenn já estão em órbita. Outra queimadura está chegando…”

A Blue Origin lançou com sucesso seu novo foguete colossal em seu primeiro vôo de teste na quinta-feira, transportando um protótipo de satélite em órbita milhares de quilômetros acima da Terra.

O foguete, batizado de New Glenn em homenagem ao primeiro americano a orbitar o planeta, decolou da Flórida e voou da plataforma histórica que lançou as missões Mariner e Pioneer da NASA há mais de 50 anos.

Desenvolvido ao longo de vários anos com financiamento substancial do fundador da Amazon, Jeff Bezos, o foguete de 98 metros carregava uma plataforma experimental projetada para hospedar satélites ou implantá-los em órbitas precisas. Aplausos e aplausos entusiasmados irromperam entre os funcionários da empresa quando a espaçonave alcançou a órbita com sucesso.

Durante este teste, o satélite deveria permanecer no segundo estágio enquanto orbitava a Terra. A missão foi planejada para durar seis horas, após as quais o segundo estágio seria colocado com segurança em órbita alta, seguindo as diretrizes da NASA para redução de detritos espaciais.

O impulsionador do primeiro estágio não conseguiu pousar em uma barcaça no Atlântico logo após o lançamento, impedindo sua reutilização, mas a Blue Origin enfatizou que o objetivo principal era que o satélite de teste alcançasse a órbita. “Que dia fantástico”, exclamou a comentarista de lançamento da Blue Origin, Ariane Cornell.

O lançamento de New Glenn estava originalmente programado para antes do amanhecer de segunda-feira, mas o acúmulo de gelo nos principais oleodutos causou um atraso. Projetado para transportar espaçonaves e, eventualmente, astronautas para a órbita e para a Lua, o foguete representa um avanço significativo.

Fundada por Jeff Bezos há 25 anos, a Blue Origin tem lançado passageiros pagantes aos limites do espaço desde 2021, incluindo o próprio Bezos. Essas viagens curtas do Texas são feitas com foguetes menores que levam o nome de Alan Shepard, o primeiro americano no espaço. Em comparação, New Glenn, em homenagem a John Glenn, é cinco vezes mais alto.

Fonte