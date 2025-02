Elon Musk pede a acusação do juiz sobre os obstáculos de Doge: “Um juiz corrupto que protege a corrupção”

Elon Musk, CEO da SpaceX e Tesla, solicitou a demissão de juízes que impediram os esforços do Departamento de Eficiência do Governo (DOGE) para auditar as despesas federais. Suas críticas seguem uma ordem de restrição temporária emitida pelo juiz distrital dos Estados Unidos Paul Engelmayer, impedindo que Doge acesse os sistemas de pagamento do departamento do Tesouro.

“Um juiz corrupto que protege a corrupção. “Você precisa ser acusado agora!”

Bloco judicial sobre Doge Acesso aos dados do tesouro A batalha legal começou depois que o Procurador Geral de Nova York, Letitia James, e outros 18 promotores gerais do Estado Democrata entraram com uma ação argumentando que o acesso do cão aos dados do tesouro excedeu a autoridade legal. Em resposta, a Engelmayer, um Obama designado, emitiu uma ordem de emergência que proíbe os cães do maior acesso até que o caso seja resolvido.

“Esse fracasso é absolutamente louco!” Musk furioso nas redes sociais. “Como diabos devemos parar a fraude e o desperdício de dinheiro dos contribuintes sem olhar como o dinheiro é gasto? Isso é literalmente impossível! Algo super sombreamento está protegendo os golpistas.

Engelmayer citou preocupações sobre os “danos irreparáveis” e os possíveis vazamentos de dados financeiros do governo confidencial. Além disso, ele decidiu que qualquer pessoa que já tenha acessado os dados deve “destruir cada uma das cópias de material descarregado dos registros e sistemas do Departamento do Tesouro”.

Os apoiadores de almíscar se juntam contra o judiciário A frustração de Musk ganhou força entre os conservadores, incluindo o senador Mike Lee (R-Utah), que disse: “Isso tem a sensação de um golpe de golpe, não um golpe militar, mas judicial”.

Em resposta a uma publicação de um usuário x perguntando se era hora de discutir os juízes acusadores, Musk simplesmente respondeu: “É hora”.

Outros contratempos legais para DOGE A decisão é a última de uma série de obstáculos judiciais para o impulso do governo Trump para revisar a supervisão das despesas federais. Na sexta -feira (7 de fevereiro), o juiz do distrito americano Carl Nichols prendeu temporariamente um plano para colocar 2.200 funcionários na Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) com licença administrativa.

Além disso, na semana passada, outro juiz bloqueou um plano de compra proposto que permitiria que 2,3 milhões de funcionários federais renunciassem à compensação até setembro.

Os democratas voltam contra a expansão de Doge As autoridades democratas expressaram o alarme para a rápida expansão da autoridade de Dege, particularmente seu acesso direto a sistemas de tesouraria que lidam com bilhões de dólares em transações anualmente. Eles argumentam que o poder sem controle sobre esses dados pode ser explorado para fins políticos.

Enquanto isso, Musk e seus aliados argumentam que a transparência é essencial para eliminar o desperdício e a ineficiência do governo.

