Bilionário americano Elon AlmizcleO fato de ele ser o principal consultor do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu ao presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy para celebrar as eleições para “representar a vontade do povo ucraniano”.

“Zelensky não pode afirmar que ele representa a vontade do povo da Ucrânia, a menos que a restauração liberdade Da imprensa e pare de cancelar as eleições! “Musk X escreveu.

Sua resposta chegou a uma posição para a história oficial de resposta rápida de Trump 47 Casa BrancaEle disse que os Estados Unidos celebram uma eleição presidencial a cada quatro anos, mesmo durante a guerra.

“Nós celebramos uma escolha durante o Guerra civil. Celebramos uma eleição durante a Segunda Guerra Mundial. Antes do presidente Zelenskyy decide dar uma conferência ao presidente dos EUA novamente, ele também deve realizar uma eleição “, disse ele.

Trump criticou Zelenskyy antes como um “Ditador Sem eleições.

“Zelenskyy é melhor se mover rápido ou não terá um país.TRIUNFO“E o governo Trump pode fazer”, escreveu Trump no verdadeiro social.

O presidente dos Estados Unidos também afirmou que Zelenskyy Ele se recusou a ter eleições e é “muito baixo” em pesquisas ucranianas.