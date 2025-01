Elon Musk reage à entrevista da mãe do denunciante da OpenAI, Suchir Balaji

O denunciante da OpenAI, Suchir Balaji, foi encontrado morto em seu apartamento no ano passado, com várias pessoas, incluindo Elon Musk, reclamando. Sua mãe afirmou no início desta semana que o falecido especialista em tecnologia se opôs a transformar a OpenAI em uma empresa “com fins lucrativos”. A entrevista gerou novo debate e também provocou reação do empresário bilionário de X.

“A razão pela qual ele se juntou à OpenAI foi sua crença de que a IA ajudaria a humanidade. Ele inicialmente ficou muito impressionado com a OpenAI porque eles não tinham fins lucrativos. Foi então que sua preocupação começou a surgir e ele começou a se questionar”, disse ele. em uma entrevista. Mário Nawfal em X.

Musk compartilhou novamente o vídeo em suas redes sociais, sublinhando seu ponto de vista com vários pontos de exclamação. Ele já havia concordado com ela que “não parecia suicídio”. O fundador da Tesla e da SpaceX, que já foi cofundador da OpenAI, tem criticado abertamente as decisões recentes tomadas por Sam Altman.

Balaji foi encontrado morto em seu apartamento em São Francisco no ano passado, meses depois de acusar a OpenAI de violar as leis de direitos autorais durante o desenvolvimento do ChatGPT. O Departamento de Polícia de São Francisco considerou sua morte um suicídio e não encontrou nenhuma evidência de “jogo sujo”.

Suchir Balaji expressou ceticismo sobre o “uso legítimo” de produtos generativos de IA durante uma interação em 24 de outubro.

“Recentemente participei de uma matéria do NYT sobre uso justo e IA generativa, e por que sou cético de que o ‘uso justo’ seja uma defesa plausível para muitos produtos de IA generativa”, opinou ele um mês antes de sua morte.

Ele acrescentou: “Para contextualizar: estive na OpenAI por quase 4 anos e trabalhei no ChatGPT nos últimos 1,5 anos. No começo eu não sabia muito sobre direitos autorais, uso justo, etc., mas fiquei curioso depois de ver todas as ações movidas contra empresas GenAI.”

Ao tentar compreender melhor a questão, acabei por chegar à conclusão de que o uso justo parece ser uma defesa bastante implausível para muitos produtos de IA generativos, pela razão básica de que podem criar substitutos que competem com os dados em que são treinados. em. Escrevi as razões mais detalhadas pelas quais acredito nisso em minha postagem. Obviamente, não sou advogado, mas ainda sinto que é importante que mesmo os não advogados compreendam a lei, tanto a letra como a razão pela qual está lá”, escreveu ele. (ANI)

(Com contribuições de agências)

Fonte