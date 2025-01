Elon Musk se enfurece contra a decisão de Biden de homenagear George Soros com a Medalha da Liberdade: ‘Uma farsa’

George Soros, investidor e filantropo, estava entre as 19 pessoas que receberam a prestigiosa Medalha Presidencial da Liberdade dos EUA pelo presidente Joe Biden no sábado (4 de janeiro). A lista de 2024 inclui pessoas de diversos setores, incluindo política, esportes, filantropia e entretenimento.

Elon Musk, CEO da Tesla e figura proeminente próxima do ex-presidente Donald Trump, expressou sua desaprovação ao prêmio de Soros nas redes sociais. Musk chamou o prêmio de “farsa” e postou no X (antigo Twitter): “Uma farsa de que Biden está dando a Soros a Medalha da Liberdade”.

Outros destinatários importantes

Outras figuras notáveis ​​​​que receberam o prêmio incluem a ex-secretária de Estado Hillary Clinton, a lenda do futebol Lionel Messi e os célebres atores Denzel Washington e Michael J. Fox. A lista também inclui David Rubenstein, cofundador do The Carlyle Group, e o falecido George. W. Romney, ex-presidente e presidente da American Motors Corporation, homenageado postumamente.