Elon Musk Slams ‘Síndrome do Transtorno de Trump’: ele compartilha com uma raiva

O empresário bilionário Elon Musk disse que já foi “adorado” pelos progressistas, mas que caiu de desgraça depois de expressar seu apoio a Donald Trump. Falando em uma entrevista conjunta à Fox News, Musk comparou o que ele chamou de “Síndrome do Distúrbio de Trump” com raiva, criticando o que ele vê como reações irracionais da esquerda.

“Síndrome do transtorno de Trump”

“Existe todo esse tipo de, você sabe … eles chamam de síndrome do distúrbio de Trump. Você não percebe o quão real isso é até que, como, é como se você não pudesse argumentar com as pessoas”, disse Musk durante a entrevista.