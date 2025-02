O principal consultor do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o empresário Elon Musk levaram sua conta X para fazer algumas declarações ousadas contra o presidente da Ucrânia, Volodomyr Zelensky. Embora não seja a primeira vez que ele vai a Zelensky, seus recentes comentários chegaram depois que ele disse que o presidente da Ucrânia matou o jornalista americano Gonzalo Lira. O CEO da Tesla compartilhou a sessão de fotos da Vogue de Zelensky com sua esposa Olena Zelenska de 2022.

Continuando com sua escavação em Zelensky, Elon Musk escreveu: “Ele fez isso enquanto as crianças morrem em trincheiras na frente da guerra”, junto com um fragmento de um artigo de notícias com a sessão de fotos. Em reação ao post, um usuário comentou: “Se Zelensky está lutando pela sobrevivência de seu país, por que ele tem tempo para o transportador de revistas de estilo de celebridades? O mundo está financiando o esforço de guerra da Ucrânia, não sua campanha multimídia” . “Sabemos quantos pereceram nesta guerra”, disse outro? Um também defendeu Zelensky: “A Rússia invade? Você faz parecer culpa dele”.

Chamado ‘Retrato de coragem’ da revista, a sessão de fotos anterior foi filmada no meio da tensão da Ucrânia com a Rússia. Na edição, Olena abriu suas lutas no meio da tensão. Ele foi convocado dizendo: “Esses foram os meses mais horríveis da minha vida e a vida de cada ucraniano. Francamente, não acho que alguém esteja ciente de como alcançamos emocionalmente. Estamos ansiosos pela vitória. Certamente temos prevalecer.

“Zelensky matou um jornalista americano” Na quarta -feira, Elon Musk publicou: “Zelensky matou um jornalista americano!” Sua reação foi uma resposta a um usuário X que disse que um jornalista chileno-americano, Gonzalo Lira, foi morto na Ucrânia no ano passado por supostamente criticar Zelensky.

Recentemente, Trump chamou o líder ucraniano de “ditador sem eleições” e causou uma guerra de guerra. Criticando a ajuda dos EUA de US $ 200 bilhões para a Ucrânia, Trump disse: “Zelensky é melhor se mover rapidamente ou não terá um país”. Para os não reservados, o termo de cinco anos de Zelensky expirou no ano passado. No entanto, nenhuma eleição é necessária durante o tempo de guerra, de acordo com a lei ucraniana.

O posto de mídia social de Trump surgiu horas depois que Zelensky o acusou de repetir a “desinformação” russa na quarta -feira. Segundo a CNN, ele disse a Kyiv relata: “Infelizmente, o presidente Trump, por quem temos um grande respeito como líder do povo americano … vive nesse espaço de desinformação”.

