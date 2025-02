Elon Musk vs Seguro Social: Por que esse alto funcionário saiu

A comissária interina da Administração de Seguro Social dos Estados Unidos (SSA), Michelle King, deixou sua posição depois que um conflito relatado com o departamento eficiente do governo de Elon Musk (Doge). A Associated Press informou que citou duas pessoas com o conhecimento da partida do funcionário, que o rei se opôs aos esforços de Doge para acessar registros sensíveis à SSA.