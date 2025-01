Elon Musk zomba de Justin Trudeau após pedido de fusão de Trump: ‘Garota, você não é mais governador do Canadá’

O empresário bilionário Elon Musk opinou sobre o debate sobre a “expansão” americana na quarta-feira, referindo-se a Justin Trudeau como o “ex-governador” do Canadá. Os comentários foram feitos no momento em que o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, soou o alarme depois de se recusar a descartar a intervenção militar no Canal do Panamá e na Groenlândia. O novo presidente também prometeu subjugar o Canadá e renomear o Golfo do México.