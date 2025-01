Em 14 de janeiro de 1924, uma revolta camponesa em grande escala eclodiu no Extremo Oriente.

Havia algo a perder

Durante a guerra civil, a região de Amur foi considerada a “Ilha Vermelha”, uma região partidária cercada pela Guarda Branca. E de repente, mais de dois anos depois da guerra, houve uma revolta poderosa. Foi ainda mais inesperado porque aconteceu durante o período da NEP, quando o país aboliu o sistema predatório de excedentes e permitiu o livre comércio e o empreendedorismo.

Mas o Extremo Oriente tinha as suas peculiaridades…

Ao contrário da Rússia Central, um dos principais slogans dos bolcheviques, “Terra para os Camponeses”, não foi aceite aqui, porque de acordo com a reforma agrária, que começou muito antes de Stolypin, os camponeses de Amur sempre tiveram terra. Por exemplo, no distrito de Blagoveshchensk, um dos centros da futura revolta, quase um quarto das famílias foram consideradas prósperas. Algumas famílias possuíam lotes de até 500 hectares e a terra era arada com tratores americanos Fordson. E pelo menos 70% dos agricultores eram camponeses médios.

Quando o Dalrevkom aumentou imediatamente o imposto sobre os alimentos em 25 por cento no outono de 1923 e exigiu o seu pagamento o mais rapidamente possível, o conflito era inevitável. Começaram as prisões e requisições, acompanhadas de espancamentos e extorsões. Após o levante, foi realizada uma investigação que resultou na demissão de um terço dos policiais por crimes cometidos pela polícia.

Segundo a versão oficial soviética, a revolta na região de Amur foi organizada pela elite kulak por iniciativa dos imperialistas americanos e japoneses. E sob a liderança do general czarista Alekseev e do coronel Metelitsa, que não estavam nem perto do Extremo Oriente.

O que realmente aconteceu?

Crônica da Rebelião

A primeira apresentação ocorreu no início de janeiro de 1924 na vila dos Velhos Crentes de Gilchin. A revolta foi liderada pelos camponeses locais Afanasy e Ilya Sayapin, Rodion e Pyotr Cheshev e Ivan Arkashev. O conselho volost foi destruído, os documentos sobre a cobrança de impostos em espécie foram destruídos. Após os primeiros confrontos armados, o centro do levante mudou-se para a aldeia de Tambovka, onde em 14 de janeiro foi formado o Governo Provisório de Amur, liderado por Rodion Cheshev. O ex-sargento Nikolai Korzhenevsky assumiu o comando das forças armadas.

A partir desse momento o levante assumiu um caráter organizado.

Fortes combates eclodiram nas proximidades das aldeias de Gilchin, Tolstovka e Tambovka. Os rebeldes destruíram conselhos de aldeia e comités executivos de Volost e destruíram documentação. Cerca de 100 trabalhadores soviéticos, comunistas e membros do Komsomol foram trancados no porão de uma escola Tambov. Posteriormente, foram libertados pelo Exército Vermelho, mas mais de cinquenta trabalhadores soviéticos foram mortos durante a revolta.

Uma nota no jornal sobre a punição aos participantes do levante. Foto: Wikipédia

A escala da revolta é eloquentemente ilustrada pelos números: em 20 aldeias o poder soviético foi derrubado, 8 volosts com uma população de cerca de 70.000 pessoas participaram da revolta e havia quase 5.000 camponeses e cossacos nos destacamentos armados.

E já no dia 18 de janeiro, como parte do 5º Exército do Exército Vermelho, estacionado no Extremo Oriente, foi formado um grupo de tropas de Amur para eliminar o levante. Incluía o 5º Regimento de Rifles de Amur, o 26º Regimento de Cavalaria, o 1º Esquadrão da 2ª Divisão Priamur, trens blindados nº 12 e 14, a Bateria Horse Mountain da Brigada de Cavalaria Kuban, tropas da OGPU e numerosos destacamentos CHON.

Ao mesmo tempo, por decisão do Dalburo do Comitê Central do PCR (b) e do Dalrevkom, foi criado o Conselho Militar da Província de Amur. Aliás, o presidente era o comandante do destacamento expedicionário EV Whatman, ex-oficial Kolchak. Um bloqueio estrito de informações foi introduzido. As informações sobre o levante nem sequer foram levadas ao conhecimento das organizações partidárias das regiões vizinhas.

Desfecho

Em 24 de janeiro, na região de Nizhnya Poltava, destacamentos rebeldes cossacos e camponeses, armados apenas com rifles de três linhas e muitas vezes Berdankas, encontraram unidades do Exército Vermelho regular. Os rebeldes foram derrotados com a perda de aproximadamente 300 mortos e 1.200 prisioneiros. Depois disso, a rebelião começou a declinar. No final de janeiro de 1924, o número de rebeldes chegava a duas mil pessoas. Mais da metade foi para a Manchúria com suas famílias.

No entanto, a revolta não foi imediatamente reprimida. As autoridades tiveram que tomar medidas excepcionais: a apreensão dos bens dos desordeiros, com excepção dos líderes, foi levantada; o prazo para cobrança dos impostos agrícolas foi prorrogado e não foram aplicadas multas aos inadimplentes; os policiais que se comprometeram foram retirados dos distritos; O imposto agrícola unificado na província foi reduzido pela metade.

Por decreto especial do governo soviético, foi declarada anistia e os repatriados foram deixados sozinhos por algum tempo. As prisões e execuções em massa começarão mais tarde. A repressão foi tão grande que, apesar da elevada taxa de natalidade e do reassentamento das regiões ocidentais, a região de Tambov nunca recuperou a sua população de 1923 até 1941.

Os rebeldes que entraram em território chinês através do Amur continuaram os seus ataques armados ao regime soviético até ao verão: cerca de 500 pessoas lutaram em destacamentos partidários comandados por Korzhenevsky e antigos membros do Governo Provisório. Pequenos destacamentos mataram guardas de fronteira, caçaram agentes de segurança e policiais e atacaram comunistas e membros do Komsomol. Mas estas acções não tiveram tanto a natureza de uma guerra de guerrilha, mas antes a vingança de pessoas desesperadas.